Betrunkener Velofahrer sorgt für Tunnelsperrung auf A7

Bis auf vier Unfälle an Bahnschranken ist das WEF nahezu reibungslos zu Ende gegangen. Polizei und Armee ziehen Bilanz.

Autofahrer auf der A1 brauchten am Montagmorgen Geduld: Von St. Gallen in Richtung Zürich sorgten mehrere Unfälle für Stau.

Der Wintereinbruch hält die Polizei in vielen Kantonen auf Trab. In Altstätten SG ist ein Hallendach unter der Last des Schnees eingestürzt.