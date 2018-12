Bis zu fünf Zentimeter Schnee im Flachland

In der Nacht auf Sonntag hat der Winter Einzug gehalten. Laut Meteonews fiel im Flachland verbreitet rund 5 Zentimetern Neuschnee. In den Bergen rechnen die Meteorologen mit 10 bis 30 Zentimetern, bis Sonntagabend stellenweise gar bis zu 50 Zentimetern.

In der Romandie begann der Schneefall früh in der Nacht, weshalb es rund um den Genfersee am Morgen bereits wieder grün war. In der Deutschschweiz setzte der Schneefall später ein und es blieb länger kalt, wie SRF Meteo mitteilte. Entsprechend gab es mehr Schnee und dieser blieb auch bis zur Messung um 7 Uhr liegen, mancherorts auch länger.

In Zürich und in Hallau SH wurden 5 Zentimeter registriert, in Koppigen BE gab es 4, in Aarau 3 und in Basel immerhin einen Zentimeter Neuschnee. Schnee und teilweise Glatteis führten zu schwierigen Strassenverhältnissen.

Die Kältewelle der letzten Tage ist jedoch vorläufig vorbei. Besonders in der Höhe kann es ab Sonntag Temperaturen im Plus-Bereich geben: Der Schneefall dürfte bald in Regen übergehen. Im Flachland bleibt es aber am Sonntag noch frostig, da der Himmel nochmals aufklaren dürfte und die Temperaturen deshalb unter Null sinken.

Laut Cédric Sütterlin von Meteonews dürften die Tiefstwerte Anfang Woche jedoch wieder bei rund null bis vier Grad liegen und somit milder sein als in den vergangenen Tagen. Für Montag ist auf der Alpennordseite Regen angesagt. Die Schneefallgrenze dürfte zwischen 600 und 900 Metern liegen.

Gefrorene Böden

Die vergangenen Tage hatten sich von ihrer winterlichen Seite gezeigt: Eisige Temperaturen und stellenweise Schneeflocken. In der Nacht auf Sonntag erreichte eine neue Störung die Schweiz und sorgte für schwierige Strassenverhältnisse.

Seit Mitternacht gab es Niederschläge – es schneite bis ins Flachland. Weil die Böden wegen der Kälte der letzten Tage noch gefroren waren, bestand auf den Strassen am Sonntagmorgen Glatteisgefahr, warnten die Meteorologen.

Im Flachland lässt der Niederschlag spätestens am Nachmittag nach, Aufhellungen möglich. In den Alpen fällt weiter Schnee. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1500 m. Inneralpin teils #Schnee bis ins Tal. ^gf pic.twitter.com/O4haCaZnwv — SRF Meteo (@srfmeteo) December 16, 2018

(red/SDA)