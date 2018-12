Bislang keine Anti-Terror-Sperren beim Zürcher «Wienachtsdorf»

Am Dienstagabend hat ein Mann auf dem Strassburger Weihnachtsmarkt das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt, sechs davon schwer. Die Innenstadt wurde abgeriegelt, das Innenministerium rief die Bürger auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Vor fast genau zwei Jahren, am 19. Dezember 2016, wurde ein Weihnachtsmarkt in Berlin von einem Terroristen attackiert. Er raste mit einem Sattelschlepper in die Holzhäuschen des Weihnachtsmarkts. 12 Menschen starben, rund 100 wurden verletzt. Der Breitscheidplatz in Berlin sieht heute aus wie eine Festung. Das Gelände ist mit Metall- und Betonkonstruktionen umringt. Zudem schützen mobile Anti-Terror-Poller den Weihnachtsmarkt. 2,5 Millionen Euro kostet die Sicherheit.

Video: Schiesserei in Strassburg

Polizei riegelt die Innenstadt ab. (Video: Twitter/Tamedia)

Ganz anders das Bild in der Schweiz: Bei einem der grössten Weihnachtsmärkte in Zürich, dem «Wienachtsdorf» auf dem Sechseläutenplatz, fehlen Schutzvorrichtungen wie mobile Poller komplett.

Dabei ist es keineswegs so, dass die Gefahr eines Terroranschlags in der Schweiz gesunken wäre. Im aktuellen Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes heisst es: «Die Terrorbedrohung in der Schweiz bleibt erhöht.»

Mobile Fahrzeugsperren sind in Deutschland gefragt

Sicherheitsexperten können denn auch nur den Kopf schütteln. Francis Seijas, Geschäftsleiter der Consel Group in Buchs ZH, verkauft unter anderem mobile Anti-Terror-Sperren, die speziell entwickelt wurden, um heranrasende Fahrzeuge aufzuhalten. Anschläge wie in Berlin, im Sommer 2016 auf der Strandpromenade von Nizza oder 2017 auf den Ramblas in Barcelona sollen so verhindert werden.

«In Deutschland ist aktuell die Nachfrage nach mobilen Fahrzeugsperren sehr gross», sagt Seijas, «deutsche Städte und Polizeien sind stark am Aufrüsten. Wir erleben eine regelrechte Beschaffungswelle.» In der Schweiz sei das Interesse hingegen viel kleiner. «Vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass es nie einen Terroranschlag gegeben hat.»

Eine ähnliche Produktpalette wie die Consel Group bietet die Firma Perimeter Protection aus Samstagern ZH an. Auch Geschäftsführer Urs Studer bestätigt: «Wir haben tatsächlich relativ wenig Bestellungen aus der Schweiz. Bei der Polizei sind die Sicherheitsprobleme bekannt. Oft stoppt aber die Politik, weil das Geld fehlt.» Der Stadtberner Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz zum Beispiel wird nach wie vor mit Betonelementen geschützt. Diese Klötze sind schön verpackt – sie sehen aus wie Geschenke. Die Verantwortlichen machen aus der Not eine Tugend, tun alles, um die besinnliche Stimmung nicht zu zerstören.

System Indutainer: Wassersäcke stoppen selbst Lastwagen. Bild: PD

Doch Perimeter-Protection-Geschäftsführer Studer sagt: «Betonelemente, wie sie teilweise in der Schweiz für Weihnachtsmärkte verwendet werden, kann ich gar nicht empfehlen. Wenn ein Lastwagen reinfährt, werden die Elemente weggeschleudert.» Tatsächlich zeigen dies Tests der deutschen Fahrzeug-Prüfgesellschaft Dekra.

Eine Sprecherin der Berner Polizei äussert sich «aus taktischen Gründen» allerdings nicht im Detail zu Schutzvorrichtungen bei Veranstaltungen. Stattdessen verweist sie an die Stadtverwaltung. Doch konkrete Antworten gibt es auch hier nicht.

Dass es anders geht, beweist die Polizei in Basel-Stadt. Im Sommer kaufte die Kantonspolizei für 100'000 Franken 22 mobile Anti-Terror-Sperren. Laut Sprecher Toprak Yerguz werden diese bei diversen Veranstaltungen eingesetzt – aktuell zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt. Bislang ist die Basler Polizei laut Yerguz zufrieden: «Die Vorteile dieser Sperren sind die Durchlässigkeit, die bessere Mobilität und die hohe Sicherheit.»

Auch die Stadtpolizei St. Gallen hat im Kampf gegen Terrorismus aufgerüstet. Im Sommer kaufte die Polizei rund 50 sogenannte Indutainer. Das sind Säcke, die mit Hunderten von Litern Wassern gefüllt werden. Sind sie richtig positioniert, können sie laut Sprecher Dionys Widmer einen heranrasenden Lastwagen stoppen. Pro Stück kosten die Elemente zudem nur einige wenige Hundert Franken.

Auch die St. Galler finden nur lobende Worte für ihre Neuanschaffung: «Bislang haben wir Grossveranstaltungen mit Betonelementen und Fahrzeugen geschützt», sagt Sprecher Widmer, «die Betonelemente waren jedoch aufwendig im Auf- und Abbau, und die Fahrzeuge konnten währenddessen nicht anderweitig eingesetzt werden.»

Im Sommer 2019 will auch die Stadt Zürich aufrüsten

Die Stadtpolizei will in Zürich in Zukunft noch mehr in die Sicherheit investieren. «Wir sind derzeit dabei, mehrere mobile Fahrzeugrückhaltesysteme zu testen», sagt Medienchef der Stadtpolizei Marco Cortesi. Das neue Anti-Terror-System soll im Sommer einsatzbereit sein – «Voraussetzung ist natürlich, dass der Gemeinderat das Budget genehmigt».

Ob die Neuanschaffung künftig allerdings auch rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz aufgestellt werden soll, konnte Cortesi noch nicht beantworten. Er sagt dazu nur: «Das hängt von der jeweils aktuellen Lagebeurteilung und von der Einschätzung des Nachrichtendienstes ab.»

Aufgrund der Attacke in Strassburg findet nun eine Aktualisierung statt. «Das Kommando der Stadtpolizei Zürich führt derzeit eine Lagebeurteilung durch», sagt Cortesi. Ob oder welche Massnahmen ergriffen werden, kommuniziert die Polizei aus taktischen Gründen nicht. Nur so viel: Für die laufende Aktualisierung der Lage stünde sie im direkten Austausch mit der Kantonspolizei und dem Nachrichtendienst.

