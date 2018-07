Blitz und Donner zum Aufstehen

Das instabile Wetter bringt auch am Dienstagmorgen in einigen Teilen der Schweiz noch Blitz und Donner. Am Nachmittag brodelt es nach einigen Aufhellung weiter. Und laut Peter Wick von Meteonews brauchts für den Match Schweiz – Schweden einen Plan B.

Video: Meteonews

Am späteren Montagnachmittag tobte bei Meiringen BE ein schweres Gewitter. Neben Hagel und bereits über 1500 Blitzen sorgen vor allem die extremen Niederschlagsmengen für eine grosse Unwettergefahr.

Gemäss Radarsummen dürften lokal deutlich über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein, schreibt Meteonews. Dies entspricht der gesamten Monatsmenge innerhalb von ein bis zwei Stunden.

Vollgelaufene Keller und Garagen seien damit fast vorprogrammiert, so Meteonews weiter. Auch im Wallis wurden grosse Niederschlagsmengen registriert. Hagelschauer zogen auch in Thun und Interlaken, sowie im Schwarzburgerland vorüber. Auf Twitter wurde zudem vor Sturzfluten gewarnt.

Bei den Gewittern in der #Schweiz: https://t.co/Scn9rWlfJr gibt es mehrere Sturzflut-Warnungen: https://t.co/Hcjk2NtBpP (für Details in die Kantone und Bezirke, auf die schraffierten Flächen klicken). #wetter /PH — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) July 2, 2018

