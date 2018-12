Brand im Zentrum von Winterthur

An der Technikumstrasse in Winterthur ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Über der Stadt sind derzeit grosse Rauchschwaden zu sehen.

Bei Schutz und Rettung Zürich wurde um 9.30 Uhr ein Einsatz der örtlichen Berufsfeuerwehr disponiert, wie es auf Anfrage heisst.

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt einen Brand im Dachstock eines Hauses an der Technikumstrasse. Derzeit wisse man noch nicht, ob Personen verletzt worden sind, so Sprecher Michael Wirz. Man habe das Haus noch nicht komplett absuchen können.

Eine Leserin berichtet, dass sie ihrem Besuch aus dem Ausland die Altstadt zeigen wollte: «In der Technikumstrasse trafen wir auf viele Fahrzeuge der Feuerwehr.» Es sei viel los dort. Das Aufgebot sei wohl so gross, weil das brennende Wohnhaus mit anderen Häusern zusammengebaut ist. «Es besteht die Gefahr, dass das Feuer übergreift.»

Übernommen von 20 Minuten / Folgt mehr in Kürze. (TA/NN)