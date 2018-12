Brand in Hochhaus – Bewohner aus Wohnungen befreit

In einem Hochhaus in Berlin ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Medienberichten zufolge waren mehrere Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. 90 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren ausgerückt.

Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die eingeschlossenen Personen konnten befreit werden. Die Berliner Feuerwehr hat drei Personen und einen Hund aus dem dreizehnstöckigen Gebäude gerettet. Dies teilt sie über Twitter mit. Eine Person wurde demnach ins Spital gebracht.

3 Personen und ein Hund wurden von der @Berliner_Fw gerettet. Nach der Sichtung durch einen #Notarzt wurde 1 Person in ein Krankenhaus transportiert.#Estuk #AuchfürTiere pic.twitter.com/UZjHbS4iVS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2018

Auch bei München kam es zu einem Brand. Das Feuer brach im achten Stock eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache aus. Dabei starb ein Mädchen. Die 5-Jährige hatte sich in einem Schrank vor den Flammen versteckt, wie «Bild» schreibt. Der Brand konnte nach rund 30 Minuten gelöscht werden.

