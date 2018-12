Brand in Hochhaus – Bewohner in Wohnungen eingeschlossen

In einem Hochhaus in Berlin ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Medienberichten zufolge sind derzeit mehrere Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. 90 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind demnach ausgerückt.

Ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch unklar. Feuerwehrleute sind mit Schutzmasken im Haus unterwegs und suchen nach eingeschlossenen Personen. Die Feuerwehr teilte zunächst auf Twitter mit, sie sei mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Brand?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Brand in #Mitte

Es brennt im 8. OG eines #Hochhauses. Eine Personsuche sowie die Brandbekämpfung sind eingeleitet. Wir sind mit 40 Kräften im #Einsatz.

Update folgt... pic.twitter.com/iCBUv3g3HN — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2018

Der Brand brach demnach in der achten Etage aus. Im Einsatz stehen auch mehrere Ambulanzen.

(red)