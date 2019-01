Brand in Postauto-Depot Chur – Ersatzbusse unterwegs

In Chur ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Postauto-Garage im Stadtzentrum in Vollbrand geraten. Angaben über Verletzte lagen nicht vor. Es soll beim Brand kleinere Explosionen gegeben haben.

Ein riesiges Aufgebot an Feuerwehrleuten aus Chur und Umgebung bekämpfte die Flammen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden der Agentur Keystone-SDA. Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnblocks neben der Garage seien evakuiert worden.

Laut der «Südostschweiz» konnte der Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Über die Brandursache lagen gemäss der Polizei noch keine Informationen vor.

«Wir rechnen mit grossen Verlusten»

Die Postauto-Garage verfügt über eine Tankstelle, wie «20 Minuten» berichtet. Diese sei aber laut der Polizei nicht vom Brand betroffen. Die Feuerwehr kühle die Tankstelle derzeit. Die Explosionen könnten demnach von Gasflaschen sein. Das sei aber bislang nur Spekulation».

«In der Garage stehen bis zu 15 Postautos», sagt Postauto-Mediensprecherin Katharina Merkle. Wie viele Busse sich beim Ausbruch des Feuers in der Garage befanden, ist nicht bekannt. «Wir rechnen mit grossen Verlusten», sagt Merkle.

Gegenüber «Blick» sagte Merkle, dass die Fahrzeuge am Donnerstag nach Fahrplan verkehren würden. «In der Nacht werden Ersatzpostautos aus anderen Betrieben in Graubünden und vielleicht auch aus anderen Regionen nach Chur gebracht.»

(red/sda)