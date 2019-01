Brand in Postauto-Depot Chur verursacht Millionenschaden

In der Einstellhalle der Postauto AG in Chur ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Kurz nach 20.45 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Chur war mit der Unterstützung der umliegenden Gemeinden mit über 100 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Laut der Kantonspolizei Graubünden wurden knapp 50 Personen evakuiert. Ein Polizist der Stadtpolizei Chur wurde wegen Atembeschwerden ins Spital gebracht.

Die Einstellhalle der Postauto AG wurde laut Medienmitteilung komplett beschädigt. Die integrierte Tankstelle wurde während der Brandbekämpfung geschützt und nur oberirdisch beschädigt.

In der Halle befanden sich über zwanzig Postautos, Fahrzeuge in Reparatur sowie private Autos von Angestellten. Das Gebäude brannte laut Kapo komplett ab. An in der Nähe abgestellten Fahrzeuge sowie an angrenzende Gebäuden entstand ebenfalls Sachschaden.

Der Schaden beläuft sich gemäss der Medienmitteilung der Kapo Graubünden auf mehrere Millionen Franken. Die Umstände, welche zum Brand geführt haben, werden nun untersucht.

Gegenüber dem«Blick» sagte Postauto-Mediensprecherin Katharina Merkle, dass die Fahrzeuge am Donnerstag nach Fahrplan verkehren würden. «In der Nacht werden Ersatzpostautos aus anderen Betrieben in Graubünden und vielleicht auch aus anderen Regionen nach Chur gebracht.» (Übernommen von 20 Minuten)