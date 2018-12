Britische Armee wegen Drohnen-Chaos in Gatwick im Einsatz

Die britische Armee hat am Donnerstag die Suche nach einem Drohnen-Lenker unterstützt, der die Schliessung des Flughafens Gatwick bei London ausgelöst hat. Der Flughafen war am Mittwochabend geschlossen worden, nachdem dort Drohnen gesichtet worden waren. Am Donnerstagabend stand der Airport weiter still. Mehr als 100'000 Fluggäste waren betroffen.

«Wir werden die Streitkräfte einsetzen, um die Lage in den Griff zu bekommen», sagte Verteidigungsminister Gavin Williamson dem Fernsehsender Sky News. «Wir sind zur Unterstützung dort und tun, was wir können.» Was genau die Aufgabe der Armee sein sollte, sagte er nicht. Laut Willamson hatte die Polizei die Streitkräfte um Unterstützung bei der Suche nach dem Drohnen-Lenker gebeten. Dutzende Polizisten waren an der Suche beteiligt. Die Polizei ging von einer «absichtlichen Störung» des Flugverkehrs aus.

14.15: Our runway is still closed because of drone sightings. Flights are cancelled up to at least 16.00 today, while we constantly review the situation. Please do not set out for the airport for your flight without checking with your airline first. We're sorry for the disruption — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20. Dezember 2018

Nachdem am Mittwochabend bereits rund 10'000 Passagiere von der Schliessung des Flughafens betroffen waren, kamen am Donnerstag noch einmal 110'000 Menschen hinzu. Insgesamt 760 Flüge durften am Donnerstag nicht in Gatwick starten oder landen. Zahlreiche Passagiere sassen in den Terminals fest und hofften, rechtzeitig zu Weihnachten bei ihren Familien anzukommen.

Zunächst war am Mittwochabend eine Drohne gesichtet worden, deshalb wurden alle geplanten Flüge ausgesetzt. In der Nacht zum Donnerstag öffnete der Airport für kurze Zeit wieder - musste dann aber erneut den Flugverkehr stoppen, nachdem am Morgen eine Drohne gesichtet wurde. Die Behörden lockerten am Donnerstag das Nachtflugverbot für einige Flughäfen, damit Flüge umgelenkt werden konnten.

Nach britischem Recht ist es verboten, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und Flughäfen fliegen zu lassen, ausserdem dürfen sie eine Höhe von 122 Metern nicht übersteigen. Die Polizei suchte am Donnerstag weiterhin nach dem oder den Verantwortlichen für die Drohne. Über dem Flughafen war ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Flughafen London Gatwick liegt südlich der britischen Hauptstadt und ist der zweitgrösste des Landes nach Heathrow. Jedes Jahr werden dort 45 Millionen Passagiere abgefertigt, obwohl der Flughafen nur über eine Start- und Landebahn verfügt. (ij/sep/sda)