Busunglück in Ghana fordert mindestens 60 Tote

Bei einem schweren Busunfall in Ghana sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Fahrzeuge seien auf einer Strasse in der zentralen Region Bono East frontal zusammengestossen, sagte Ankomah Twene von der örtlichen Feuerwehr am Freitag. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Es dauerte den Angaben zufolge eine halbe Stunde, sie zu löschen.

In Ghana und vielen anderen afrikanischen Ländern kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Gründe sind meist überhöhte Geschwindigkeit, technische Probleme der Fahrzeuge und der schlechte Zustand der Strassen.

At least 50 people were killed when two commercial buses collided and burst into flames in northern Ghana, police say https://t.co/UV4IudxFPL