Das Jahr beginnt mit einem heftigen Wintersturm

Die Nacht zum Berchtoldstag brachte Windspitzen von 60 bis 80 km/h mit sich, wie es bei «SRF Meteo» heisst. In höher gelegenen Gebieten erreichten die Winde gar bis zu 100 km/h. Am Dienstagabend ab 22 Uhr sind Warnungen wegen Orkanböen aktiv.

Auch am Mittwoch müsse im Flachland mit Windspitzen von bis zu 90 km/h, lokal sogar 130 km/h gerechnet werden. In erhöhten Lagen sind bis 150km/h, in exponierten Gipfellagen bis 180 km/h möglich. Bei diesen Windgeschwindigkeiten muss mit sturmbedingten Schäden gerechnet werden, schreibt MeteoNews.

Regen und Schnee

Zudem werden am Donnerstag grosse Niederschlagsmengen erwartet. Im Flachland, im Jura und in den Voralpen- und Alpentälern seien es vielerorts 40 bis 100 Millimeter. In den Bergen gibt es viel Neuschnee. Bis am Donnerstag prognostiziert «SRF Meteo» verbreitet zwischen 50 und 80 Zentimeter, gebietsweise auch gegen 150 Zentimeter Schnee. Mancherorts, wie etwa im Wallis und in Graubünden, steigt dadurch die Lawinengefahr.

Unterhalb von 2000 Metern geht der Schnee jedoch zeitweise in Regen über. «Die Schneefallgrenze fährt Achterbahn», schreibt MeteoNews. Am Mittwoch werde das Wetter von einer Warm- und kurz darauf folgend von einer Kaltfront bestimmt. Am Donnerstag käme dann bereits wieder die nächste Warmfront.

Einfluss auf dem Flugverkehr

Wetterbedingt mussten am 1. Januar am Flughafen Basel insgesamt vier Flüge umgeleitet werden – drei davon nach Zürich. In der Folge mussten vier Flüge annulliert werden. Es kam ausserdem zu Verspätungen. Eine Eurowings-Maschine, die in Düsseldorf gestartet ist, musste wegen starker Winde in Zürich statt in Basel landen, wie eine Sprecherin am Flughafen Zürich auf Anfrage bestätigt. Die Passagiere wurden dann mit Bussen nach Basel transportiert.

Ein Flug der Wizz Air von Ohrid nach Basel wurde ebenfalls nach Zürich umgeleitet, wie eine Sprecherin des Euroairports in Basel auf Anfrage mitteilte. Ein weiterer Flug von Easyjet, der bei London Gatwick gestartet ist, musste ebenfalls nach Zürich umgeleitet werden.

@eurowings Flug EW9714 landet in Zürich statt in Basel und hält die Passagiere am Boden noch 40 Minuten im Flieger fest um den Abtransport zu organisieren obwohl Busse da sind. Wie schlecht ist euer Notfallmanagement? — Hombre Lillet (@hombrelillet) 1. Januar 2018

Baum stürzt auf fahrendes Auto

Eine starke Windböe ist am Montagabend auch in Ziefen BL einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Sie hat einen Baum auf sein fahrendes Auto stürzen lassen. Der Unfall ereignete sich kurz vor halb acht Uhr in Ziefen BL, wie bei der Baselbieter Polizei zu erfahren war. Der Lenker entstieg seinem Wagen unverletzt.

(kaf)