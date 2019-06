Das Unwetter zieht jetzt in die Ostschweiz

Wie MeteoNews mitteilt, sind am Lac Léman Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen worden. Teilweise seien die Strassen überflutet, schreibt 20min.ch. In Teilen des Kantons Bern ist es zu Hagelschauer gekommen, so zum Bespiel in der Region von Spiez.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, hat das Greenfield-Festival auf dem Flugplatz in Interlaken wegen des Unwetters unterbrochen werden müssen.

Am Genfersee aktuell zum Teil Windspitzen über 100 km/h! In Verbindung mit der Gewitterfront sind auch im zentralen und östlichen Mittelland im Laufe des Abend Böen bis 100 km/h oder lokal auch mehr zu erwarten! (ps) @20min @Blickch @nau_live @Tamedia pic.twitter.com/SD3EUotrkQ — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 15. Juni 2019

Nun bewegt sich der Gewitterzug via Mittelland in den Osten des Landes, wie der Tweet von MeteoNews beweist.

Wie Sandra Boner von SRF-Meteo erklärt, habe man einen turbulenten Samstnachmittag erlebt: kräftige Gewitter, heftige Winde und teilweise Hagel. «Das Unwetter dauert mindestens bis Mitternacht. Erst in der Nacht auf Sonntag beruhigt sich die Wetterlage, die Luft wird trockener», sagt Boner. In der Ostschweiz dürfe es aber noch länger nass sein. Erst gegen Sonntagabend helle sich der Himmel auf.

(anf/fal)