Das lief bei Sabine besser als bei Lothar

Dann ging einfach nichts mehr. Das Telefon war tot. Wer Hilfe brauchte und Rat suchte, lief am Montagmorgen bei der Kantonspolizei Uri ins Leere. «Diverse Probleme», hätten dazu geführt, liess die Kantonspolizei ausrichten. Es war Sabine. Sturm Sabine, die mächtige Kaltfront. Ihre Böen beschädigten zwei Urner Hochspannungsleitungen, sorgten für einen kantonalen Stromausfall und liessen auch die Polizeitelefone verstummen.

Es kam noch schlimmer, plötzlich war auch der Gotthardtunnel zu. Weil der Stromausfall die Steuerung des Strassentunnels lahmlegte, stoppte die Polizei aus Sicherheitsgründen den Verkehr. Uri war offline. Nach Mittag dann Entwarnung von der Polizei, der Tunnel sei wieder offen, der Draht zur Bevölkerung funktioniere wieder.

Es war ein Tag der klingelnden Telefone, auch bei Meteo Schweiz. Mal für Mal riefen besorgte Bürgerinnen und Bürger an, wie lange das noch dauere mit dieser Sabine. Der Sturm mache Angst. Meteorologen wie Christophe Voisard sassen am nationalen Sorgentelefon und konnten nach dem Mittag Gutes vermelden. «Das Gröbste ist vorbei», sagte er. Die Böen würden sich abschwächen.

Video: Sabine zieht über die Schweiz

Der Sturm beeinträchtigt in verschiedenen Kantonen den Flug-, Strassen-, und Bahnverkehr. (Video: Tamedia)

Sabine, immer wieder Sabine, einen ganzen Tag lang beschäftigte sie das Land. Baugerüste krachten zusammen, Trampoline flogen wegen des Windes davon, Bäume riss es aus dem Boden. Da waren die Passagiere in Zügen, die bei Wald ZH und Moutier BE in einen Baumstamm fuhren. Oder die Reisenden an den Flughäfen, deren Flüge annulliert wurden. 130 waren es bis am Montagabend am Flughafen Zürich, am EuroAirport in Basel gar 180. Und dann gab es auch jene Hunderte von Menschen, die vor ihren beschädigten Häusern standen. Doch sie hatten alle Glück im Unglück.

Halb Europa ohne Strom

Ein 36-jähriger Autofahrer im Kanton Freiburg hatte dieses Glück nicht. Er kollidierte frühmorgens in Les Montets nach einem Waldstück mit einem Anhänger, der wegen des starken Windes auf die Gegenfahrbahn geraten war. Er verstarb noch am Unfallort. Drei Menschen wurden zudem verletzt: Im luzernischen Rickenbach wurde ein Mann beim Ausladen eines Lagercontainers von einem Tor getroffen, das vom Wind zugeweht wurde. In Adliswil ZH wurden zwei Personen beim Versuch verletzt, ein weggeblasenes Festzelt von der Strasse zu bergen.

Auch in anderen Ländern gab es Todesopfer. In England starb ein Mann, als ein Baum auf sein Auto fiel. In Polen wurden zwei Frauen von Dachteilen erschlagen, in Schweden ertrank ein Angler, weil sein Boot kenterte. Sturmtief Sabine hat ganz Europa ergriffen, in Grossbritannien kam es zu Überschwemmungen. In Deutschland, Frankreich, Polen, Tschechien, Litauen und Estland waren Hunderttausende Haushalte zeitweise ohne Strom.

Abgesehen davon war es, zum Glück, ein Tag der glimpflich ausgegangenen Ereignisse. Besonders schmerzfrei kamen Schülerinnen und Schüler gewisser Gemeinden der Kantone Zürich und St. Gallen sowie des Baselbiets davon. Sie mussten nicht zur Schule gehen. Eine Vorsichtsmassnahme.

Wenn es ein Schweizer Fazit gibt für diesen Sturmtag mit ­Sabine, dann wohl das: Die Alarmsysteme funktionieren. Die Schweiz war gewarnt, vorbereitet und stets auf dem Laufenden. Bereits am Samstag schickte ­Meteo Schweiz die erste Warnung raus, rund 6 Millionen Push-Meldungen zum Sturm erreichten in den letzten Tagen die Menschen. Die Medien übernahmen und verbreiteten sie weiter, spätestens am Sonntagabend wusste man, dass da etwas Gröberes auf das Land zukommt.

Vor Lothar warnte der Fax

Das war beim Sturm Lothar im Dezember 1999 noch anders. Damals wurde via Fax gewarnt. Was folgte, ist bekannt als schweizweites Unheil. 14 Menschen kamen ums Leben. Der Orkan verursachte Schäden in der Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Franken. Auch darum, weil das Warnsystem damals noch nicht auf solche Ereignisse ausgerichtet war. Darauf entwickelte sich eine regelrechte Warnbürokratie. Der Bund führte Naturgefahrenfachstellen ein und ein Flächenwarnsystem, das die Schweiz in 14 Warn­regionen einteilte.

Doch das Warnen will geübt sein. Das sagt auch Meteorologe Christophe Voisard. Man wäge genau ab, welche Warnung man versende. Das Schlimmste wäre, wenn sie plötzlich nicht mehr ernst genommen würden. «Wir sind kein Casino, unsere Warnungen sind an Modelle geknüpft», sagt Voisard.

Diese sagten am Wochenende sehr heftige Böen voraus. Bei Sabine hiess das Gefahrenstufe vier, die zweithöchste, sie wird bloss alle drei bis fünf Jahre ausgerufen. «Sie war berechtigt», sagt Voisard, «die Windstärken lagen im Rahmen der Erwartungen.» Das heisst, die Böen erreichten bis zu 125 Stundenkilometer im Flachland, auf dem Säntis waren es sogar 184 Stundenkilometer.

Dass es in der Meteorologie trotzdem Unwägbarkeiten gibt, zeigt der Vergleich von Sturm Sabine mit Sturm Burglind. Dieser wurde 2018 im Vorfeld mit der Gefahrenstufe 3 bewertet – die Böen waren aber wesentlich stärker als jene bei Sabine.