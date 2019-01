Depressiver Bauer lässt Tiere verenden

Auf einem Bauernhof in Rüschegg BE sind kurz vor Weihnachten elf Tiere qualvoll verendet. Dies berichtete das Lokalfernsehen TeleBärn am Mittwoch. Einer Fussgängerin war der starke Verwesungsgeruch vor dem Hof aufgefallen, worauf sie die Behörden alarmierte.

Dem gerufenen Kantonstierarzt bot sich bei seinem Eintreffen «kein schönes Bild»: Im Stall lagen fünf tote Rinder, drei tote Schafe und drei tote Schweine. Die Tiere seien «offensichtlich» schon länger tot gewesen, so der Kantonstierarzt gegenüber TeleBärn. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Bauer des Hofes war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Laut seiner Mutter leidet dieser seit einiger Zeit an Depressionen und befindet sich zurzeit in psychiatrischer Behandlung.

(ama)