Der Stau löst sich in der Nacht praktisch auf

Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthardtunnel am Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In der Folge kam es zu einem Stau von bis zu zehn Kilometern. Mittlerweile beträgt er zwischen Faido und Airolo gemäss dem TCS noch ein Kilometer, was zu einer Wartezeit von zehn Minuten führt.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Airolo 1 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 10 Minuten — TCS Verkehr 21. April 2019

Der Weg in den Süden ist wie jedes Jahr zur Osterzeit mühevoll. Zwischen Donnerstag und Karfreitag-Nachmittag stauten sich die Fahrzeuge im Urnerland gemäss TCS-Verkehrsinformation zwischen auf zeitweise bis 15 Kilometern. Das bedeutete eine Wartezeit von bis gegen drei Stunden. Am Freitagabend löste sich der Stau dann auf.

Am frühen Morgen war die stehende Kolonne bereits 10 Kilometer lang gewesen. Um 10 Uhr waren es dann noch 12 Kilometer, bevor die Kolonne sich bis zum frühen Nachmittag wieder auf 15 Kilometer ausdehnte, um dann erneut etwas zu schrumpfen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 19, 2019

Aufgrund der Wintersperren am Gotthard-, Grossen St. Bernhard- und San Bernardino-Pass standen diese Pässe als Alternativrouten nicht zur Verfügung. Eine Ausweichmöglichkeit bot aber die A13-San-Bernardino-Route sowie der Tunnel durch den Grossen St. Bernhard und der Simplon-Pass.

Allerdings staute sich der Verkehr am Karfreitag auch dort. Gemäss dem TCS betrug der Zeitverlust zwischenzeitlich bis zu eine Stunde.

#A13 - Chur -> S. Bernardino - zwischen Thusis-Süd und S. Bernardino-Tunnel Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS San Bernardino (@TCSBernardino) April 19, 2019

Tipps der Verkehrsexperten: So umfahren Sie den Osterstau Weil fast im ganzen Land Ferien sind, verreisen viele schon früher. So weichen Sie der Masse aus.

(red/sda)