Der US-Raketenabwehr Norad entgeht kein noch so kleines Flugobjekt auf dem Weg in die USA – der punktgenauen Überwachung kann sich selbst der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten nicht entziehen.

In einer seit 1955 gepflegten Tradition verfolgt die Luftraumüberwachung, die das Land sonst vor möglichen Raketenangriffen schützen soll, aus einer unterirdischen Bunkeranlage in Colorado den Flug des Weihnachtsmannes auf das Genaueste.

Inzwischen lässt sich der Weg von Santa Claus auch digital über die Website einsehen. «Seht zu, dass alle im Bett sind und schlafen, so dass Santa einfliegen kann», twitterte Norad am späten Sonntagnachmittag, als Santa Claus nach den Berechnungen der Experten noch zwischen Nigeria und dem Tschad geortet wurde.

NORAD has just tracked #Santa over Rio de Janeiro, Brazil. #NORADtracksSantahttps://t.co/YjzAPJIP0B