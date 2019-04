Der Winter meldet sich nochmals zurück

Der Winter ist in der Schweiz noch nicht ganz ausgestanden. Vielerorts gab es heute ein weisses Erwachen. So zeigt ein Leserbild ein angezuckertes Entlebuch. Aber auch in tieferen Lagen kann es durchaus noch zu Schneefall kommen, wie 20min.ch schreibt.

Video: Das Wetter vom 14. April 2019

Wie SRF Meteo auf Twitter verkündet, sind Schauer mit Schnee ab 400 Metern möglich. Die Temperaturen verharren im einstelligen Bereich. In St. Gallen gibt es drei Grad, in Zürich reicht es für sechs Grad. Zweistellig wird es nur im Wallis: Dort sind elf Grad möglich.

Ein Hauch von #Winter: Heute einige Schauer mit Schnee ????? ab 400 bis 800 m und nur 6 Grad. Aber schon in rund 24 Stunden kommt der #Frühling zurück: morgen meist sonnig ????? bei 14 Grad. pic.twitter.com/3cf10zjxRX — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. April 2019

Nächste Woche wird es warm

Besonders achtsam sollte man deshalb auf der Strasse sein. Viele Fahrer haben bereits die Sommerreifen montiert. Laut Meteocentrale ist «meist keine Glätte zu erwarten, ausser bei kräftigeren Schauern kann es kurzzeitig ansetzen».

Heute Morgen tanzen in Appenzell die Schneeflocken. Die Schneefallgrenze liegt heute bei 500-700 m. Tagsüber ist auf den Strassen meist keine Glätte zu erwarten, ausser bei kräftigeren Schauern kann es kurzzeitig ansetzen.@nau_live @20min @Blickch @blickamabend @appenzellerland pic.twitter.com/kA1NrXxtJl — meteocentrale.ch (@meteocentrale) 14. April 2019

Bereits am Montag kehrt der Frühling zurück in die Schweiz. Im Norden sind zu Beginn der Woche bis zu 14 Grad möglich. Am Freitag könnte es im Tessin sogar 20 Grad warm werden.

(fal)