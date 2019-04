Der wohl mächtigste Schweizer Manager in Österreich

Heute, knapp drei Monate danach, kann Stefan Ottrubay der vermeintlichen Entführung seiner Mutter, die kurzfristig ganz Österreich in Atem hielt, sogar eine positive Seite abgewinnen: «Skurrilerweise ist kurz danach der Verkauf von Opernkarten und Wein sprunghaft angestiegen.» Der 65-jährige Ottrubay wuchs in Luzern auf, studierte Jus in Freiburg. Heute führt er im Burgenland, dem östlichsten Bundesland Österreichs, ein Firmenkonglomerat unter dem klingenden Namen einer der ältesten und bekanntesten österreichisch-ungarischen Adelsfamilien: Esterházy-Firmen und Esterházy-Stiftungen gehören Wälder, Felder, Seen, Burgen und Schlösser.

Auf einen Wert von 800 Millionen Euro wird Österreichs grösster privater Grundbesitz geschätzt. Mit Kunstschätzen und Immobilien sind es wohl mehr als eine Milliarde. Unter dem Güte­siegel «Esterházy» werden Wein und Schokolade verkauft, werden Opern und Konzerte aufgeführt. Ottrubay ist vermutlich der mächtigste Schweizer Manager in Österreich. Allerdings hat er ein Problem: Wenn die Namen Ottrubay und Esterházy in den Medien genannt werden, geht es höchst selten um Wein oder Opern. Dann geht es um eine epische Fehde zwischen den beiden Familien, um ­Intrigen, Beschuldigungen, Gerichtsverfahren. Und um vermeintliche Entführungen. Wie jene der 88-jährigen ­Magdalena Theresia Ottrubay.

Stefan Ottrubays Mutter war am 22. Januar 2019 mitten in der Landeshauptstadt Eisenstadt von zwei Personenwagen mit ausländischen Kennzeichen abgeholt worden, ihre slowakische Pflegerin wurde zur Seite gestossen. Die Polizei leitete eine Grossfahndung ein, Boulevardmedien meldeten einen ­«Entführungs-Krimi in der Esterházy-­Dynastie». Noch in derselben Nacht stellte sich aber heraus, dass der Streit dieses Mal innerhalb der Familie Ottrubay stattfand, dass die Esterházys also gar nichts damit zu tun hatten. Überhaupt sei ­alles ein grosses Missverständnis gewesen, erklärt Stefan Ottrubay heute: Magdalenas Rückkehr in die Schweiz sei doch schon vorbereitet gewesen. «Aber dann hatten ein Neffe und eine Nichte aus München das Gefühl, das müsse beschleunigt ­werden.»

Alte Damen verschwinden

Dennoch: Der Vorfall in Eisenstadt ­rückte den erbitterten Streit zwischen ­Ottrubay und Esterházy wieder ins Rampenlicht. Es war nicht das erste Mal, dass eine alte Dame in Stefan Ottrubays Umfeld verschwand und wieder auftauchte: Auch Melinda, die Witwe des Fürsten Paul Esterházy, verbrachte ihre letzten Lebensjahre nicht in ihrer Zürcher Villa, sondern in einer Wohnung in Eisenstadt. Melinda hiess mit Mädchennamen Ottrubay. Stefan ist ihr Neffe.

In der Familienfehde spielte die 2014 verstorbene Melinda eine Schlüssel­rolle. Die «letzte Fürstin» hatte von ihrem Mann das gesamte Vermögen der Esterházys geerbt. Sie überführte es in mehrere Stiftungen in der Schweiz und ­Österreich und übergab die Verwaltung dieser Stiftungen an ihren Neffen ­Stefan. Er vermarktet zwar die Marke Ester­házy erfolgreich. Die Mitglieder der Familie Esterházy wurden jedoch finanziell abgefunden und mussten die Stiftungen verlassen. Das nehmen sie ihm bis heute sehr übel.

Esterházy: In Eisenstadt ist der Name immer noch allgegenwärtig. Die Hauptachse durch die Kleinstadt heisst Ester­házy-Strasse und führt direkt zum barocken Esterházy-Schloss, in dem schon ­Joseph Haydn seinen musikbegeis­terten Dienstherren Nikolaus Esterházy mit immer neuen Kompositionen erfreuen musste. Damals, im 18. Jahrhundert, gehörte der Familie praktisch halb Ungarn. Heute gehört das Schloss einer Esterházy-Stiftung, die hier Ausstellungen zeigt. Jene über Melinda Esterházy heisst: «Das Leben hat mir viel geschenkt.» Über dem Schlossportal hat Stefan ­Ottrubay ein riesiges Transparent mit dem Foto der Tante anbringen lassen. Er selbst arbeitet in einem Nebentrakt, den ehemaligen Stallungen des Schlosses. Besser gesagt: Ottrubay arbeitet auf diesem Trakt. Direktion und Kommunikation der Esterházy-Gruppe logieren in einem modernen Dachausbau. Damit die barocken Grundmauern die Last der voll verglasten Verwaltung tragen können, mussten Stahlträger eingebaut werden, die von aussen aber nicht sichtbar sein dürfen: Denkmalschutz.

Der Manager: Stefan Ottrubay. Foto: Andreas Jakwerth

Man könnte nun meinen, dass so ein riesiges Schloss genug Platz für Büros geboten hätte und ein Zubau gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber ­Ottrubay wirkt nicht wie ein Mensch mit viel Sympathie für Tradition. Er hat ­seine eigenen Pläne, und die will er durchsetzen, um jeden Preis: Ein neues Hotel mit 120 Zimmern, eine neue Wassersportanlage am Neusiedler See, eine Open-Air-Oper, und, und, und ...

Wer diesen Plänen im Weg steht, bekommt schnell eine dunklere Seite des «stolzen Schweizer Bürgers» zu sehen. In Gesprächen wird er auffallend oft als «der letzte Fürst» des Burgenlands beschrieben. Geradezu gefürchtet sind sein autoritärer Führungsstil und vor allem seine ausgeprägte Lust am Streit.

Stammbaum vergrössern

Ottrubay spricht von «regelmässigen und offenen Informationen für die Öffentlichkeit». Seine Gegner sprechen vom Gegenteil: «Er wollte nicht auf Augenhöhe kommunizieren und schickte stets seine Anwälte vor», sagt Sebastian Prantl: «Das war zermürbend.» Prantls Vater war Bildhauer, der Künstlerkollegen aus ganz Europa zu Symposien in den burgenländischen Steinbruch St. Margarethen holte. 2018 mussten ­seine Erben jedoch das Bildhauerhaus innert zwei Wochen räumen. Ihr Pachtvertrag war vom Grundbesitzer, Ottrubays Esterházy-Gruppe, gekündigt worden. Für Prantl war es «eine feindliche Übernahme». Er hält den Umgang mit dem Kunst- und Kulturraum St. Margarethen für einen «Kunstskandal österreichischer Sonderklasse».

Ähnliche Erfahrungen machte ein Jachtclub in der Gemeinde Breitenbrunn am Neusiedler See. Hier will Ottrubay eine neue Wassersportanlage errichten. Der alte Jachtclub muss dafür weg. Laut Gerichtsbeschluss darf die Esterházy-Gruppe den Jachtclub räumen und sämtliche Gebäude abreissen lassen – und die Gemeinde muss dafür bezahlen. Ottrubays Methoden seien brutal, sagt Clubpräsident Walter Bajons: «Er fährt mit der Dampfwalze drüber.» Im Burgenland aber traue sich kein Medium, darüber zu berichten: «Es spielen alle mit.»

Zürich, Zug, Vaduz

Nicht mitspielen will der 33-jährige Paul-Anton Esterházy, der Grossneffe des verstorbenen Fürsten Paul und Sprecher der weitverzweigten Familie. Im Stammbaum der Esterházys ist er als Erbprinz Paul VI. eingetragen. Jetzt sitzt er in einem Wiener Kaffeehaus und breitet vor sich eine Grafik mit verwirrend vielen Namen aus: die Aufstellung aller Firmen und Stiftungen der Esterházy-Gruppe, wie sie in offiziellen Firmen­büchern zu finden sind.

Die meisten Firmen residieren im Burgenland, es gibt aber auch ­Stiftungen in Zürich und Vaduz sowie Aktiengesellschaften in Zug, die wiederum Immobilien- oder Handelsgesellschaften in Österreich besitzen. «Es ist kaum nachvollziehbar, was in diesem Netzwerk von Gesellschaften und Stiftungen wirklich passiert», sagt Esterházy: «Es gibt ­keine Transparenz.» Das komplizierte Firmenkonstrukt könnte dazu dienen, Vermögen aus Österreich in die Schweiz zu verschieben, vermutet Esterházy.

Es sei sehr viel in Österreich investiert worden, entgegnet Ottrubay. Die Stiftung in Liechtenstein sei nur für die Nachbestellung der Vorstände der öster­reichischen Stiftungen zuständig, «weil das österreichische Recht in vielem recht starr ist». Eine Gesellschaft in Zug koordiniere Beteiligungen und sei «teils im Weinhandel tätig». Die übrigen Stiftungen widmeten sich dem Umweltschutz und dienten der Förderung von Demokratie und Zivilgesellschaft im ­Osten. Aber natürlich ergebe sich ein starker Bezug zur Schweiz schon durch «das letzte Fürstenpaar».

Der Erbprinz: Paul-Anton Esterházy. Foto: Gilbert Novy (KURIER, picturedesk, Keystone)

Über 30 Jahre lang lebten Paul und Melinda Esterházy in Zürich, in einem Haus nahe des Bahnhofs Enge. Wie der Adelige und die Bürgerliche überhaupt zueinander fanden, darüber wurden Bücher geschrieben, darüber gibt die Ausstellung auf Schloss Esterházy Auskunft.

So wie die Esterházys kommen auch die Ottrubays aus Ungarn. Im autori­tären Regime von Miklos Horthy stieg Melindas Vater Dezsö Ottrubay zum Präsidenten des Budapester Ober­gerichts auf. Die streng katholisch-konservative Haltung der Familie setzt sich bis ­heute fort: Stefan Ottrubays Schwester Elisabeth ist Stiftungsratspräsidentin der Zürcher Limmat-Stiftung, die dem ul­trakonservativen Opus Dei nahe­steht.

Der Fürst und die Tänzerin

Melinda Ottrubay aber wollte tanzen und stieg in der Zwischenkriegszeit bis zur Primaballerina der Budapester Oper auf. Dort lernte sie einen deutlich älteren Junggesellen kennen – den Fürsten Paul Esterházy de Galantha, der auffallend oft im Parterre sass. Der Krieg verhinderte aber vorerst eine Heirat.

Als Horthy von deutschen Nazis und ungarischen Pfeilkreuzlern 1944 gestürzt wurde, half Paul Esterházy bei der Rettung Budapester Juden vor der Vernichtung, indem er seinen Palais dem Schweizer Diplomaten Carl Lutz und dem Schweden Raoul Wallenberg zur Verfügung stellte. Die Rolle Melindas ist nicht so klar: Es gibt Berichte über ihre Auftritte bei deutsch-ungarischen Kameradschaftsabenden in den letzten Kriegsjahren. Machte sie das freiwillig, aus Sympathie für das System? Der Vorwurf, sie habe den Pfeil­kreuzlern nahegestanden, «kommt aus der Ecke eines jungen Esterházy aus Deutschland und ist völlig daneben», antwortet ihr Neffe Stefan. Melinda sei nach Premieren in die Logen einge­laden worden: «Dass dort in den letzten Kriegsjahren manchmal auch ein Nazi oder ein ungarischer Rechter sass, konnte sie gar nicht ­wissen. Sie und unsere Familie hatten überhaupt keine Nähe zu den rechten Regimes der Zeit. Melinda zeigte immer viel Mitgefühl für das Elend der jüdischen und der anderen Bevölkerungsgruppen in Ungarn.»

Bald nach Kriegsende heirateten der Fürst und die Tänzerin. Dass sie nach der kommunistischen Machtüber­nahme in Budapest blieben, kostete Paul beinahe das Leben. Er wurde verhaftet und als Klassenfeind zu langer Kerkerhaft verurteilt, sehr wahrscheinlich auch ­gefoltert. Während des Volksaufstands 1956 gelang ihm und seiner Frau die Flucht nach Österreich und gleich weiter nach Zürich.

Im Kern dreht sich der Familienzwist um die Frage, wer berechtigt sei, das Erbe Paul Esterházys anzutreten.

Auch Melindas Familie flüchtete in die Schweiz: Melindas Bruder Josef ­studierte an der ETH, gründete und leitete danach das Technikum der Innerschweiz. In Luzern heiratete er die ebenfalls aus Ungarn emigrierte Magdalena – also jene Frau, deren angebliche Entführung vor kurzem Schlagzeilen machte. Das Paar bekam fünf Kinder, Stefan Ottrubay ist das älteste. Josef Ottrubay hatte stets ein enges Verhältnis zu seiner in Zürich lebenden Schwester Melinda. Nach dem Tod von Fürst Paul Esterházy wurde Josef zum Berater Melindas, assistierte ihr bei der Gründung der Stiftungen. Sein Sohn Stefan spricht von einer «innigen Beziehung» zur Tante.

Aber auch Paul-Anton Esterházy ­erinnert sich gut an Begegnungen mit seiner Grosstante Melinda, an ihr Haus in Zürich und an die Glocke unter dem grossen Esstisch, die er als kleiner Junge läuten durfte, um die Köchin zu ­holen. «Melinda lebte nicht verschwenderisch», betont Esterházy: «Sie und ihr Mann waren eher abgeschottet von der Zürcher Umgebung. Sie wollten Geborgenheit, wie sich das ehemalige Flüchtlinge halt wünschen.» Nachdem ­Melinda nach Eisenstadt übersiedelte – oder übersiedeln musste –, sei kein Kontakt mehr möglich gewesen. Esterházy vermutet, dass Melinda «zum Spielball der Familie Ottrubay wurde».

Familienzwist dreht sich nur ums Erbe

Ottrubay hingegen sieht Melinda und sich selbst als Opfer von Intrigen: Zwölf Jahre seien sie von Vertretern der burgenländischen Landesregierung verfolgt worden, mit dem Ziel der Enteignung: «Wir sind durch ein wahres Fegefeuer getrieben worden.» Dabei seien auch «einige Esterházy» motiviert worden, mitzuspielen. Ottrubay schlug zurück: Die Landesregierung durfte Schloss ­Esterházy nicht mehr benutzen, der Pachtvertrag wurde gekündigt.

Im Kern dreht sich der Familienzwist zwischen Ottrubay und Esterházy immer noch um die Frage, wer nun wirklich berechtigt sei, das Erbe Paul Esterházys anzutreten. Aus Ottrubays Sicht ging mit dem Tod des «letzten Majoratsherrn» Paul und seiner Frau Melinda die fürstliche Linie zu Ende. Das historische Vermögen sei in vier Stiftungen eingebracht worden, weil Paul vor seinem Tod festgestellt habe: «Ich werde meiner ­Familie den Majoratsbesitz nicht schenken, sie würden alles nur verjuxen.» Paul-Anton Esterházy hingegen sieht seinen Vater und sich als logische Nachfolger in der Fürstenlinie. Grossonkel Paul habe das Vermögen nicht als sein eigenes, sondern als jenes der Familie gesehen: «Seine Witwe Melinda hat diesem Willen aber schlussendlich nicht entsprochen.»

Ein Testament aus dem Jahr 1688

Neun Gerichtsverfahren lang dauert nun schon der Streit um Esterházy-Ver­mögen. Ottrubay entschied sie alle für sich. Ein zehntes Verfahren läuft. Paul-Anton und seine Familie klagen die Rückgabe der mittelalterlichen Burg Forchtenstein ein, wo unter anderem das Wirtschaftsarchiv der Esterházys ­lagert. Ihr Widersacher hält das für ein «eher skurriles Verfahren», weil sich die Klage auf ein Testament aus dem Jahr 1688 berufe.

Weniger erfolgreich ist Ottrubay mit einer Klage gegen die Republik Ungarn. Es geht um die legendäre Esterházy-Schatzkammer, die seit 1919 in Budapest ist. Dort soll sie zwar bleiben, aber nur als Dauerleihgabe der Esterházy-Stiftung. Für einmal stösst Ottrubay ­jedoch auf taube Ohren: Nach einer spontanen Gesetzesänderung legte das ungarische Gericht den Fall zurück: Er müsse politisch geklärt werden. Leider sei die ­Regierung von Viktor Orban zu keinen Gesprächen bereit, «obwohl wir es immer wieder angeboten haben», klagt Ottrubay.

Herbstgold statt Haydn

Den Streit mit dem Burgenland ­konnte der Schweizer beilegen. Mit dem Amtsantritt eines neuen Landeshauptmanns habe sich die Stimmung schlagartig geändert: «Heute können wir in Ruhe arbeiten und mit viel Unterstützung des Staates rechnen», sagt Ottrubay. Die Gegner des Schweizers sehen darin eher einen Kniefall der Landesregierung, die dabei gleich ihr kulturelles Aushängeschild opferte.

Das seit 1989 bestehende Haydn-­Festival musste den Betrieb einstellen, stattdessen rief Ottrubay sein eigenes Festival namens Herbstgold ins Leben. «Wir waren Europaliga. Jetzt spielt hier die dritte Liga Süd», sagt der ehemalige Direktor des Haydn-Festivals, Walter Reicher. Das neue Format könne «wohl kaum als ein Festival für Haydn bezeichnet werden». Reicher sieht sich persönlich als Bauernopfer, das die Landesregierung Ottrubay und seinem übergrossen Ego gebracht habe. «Es ist beschämend fürs Burgenland, was hier passiert ist.»

Der Schweizer Zweig der Familie schweigt eisern zum Vorfall in Eisenstadt.

Ob der Streit innerhalb der Familie Ottrubay nach der vermeintlichen Entführung der Mutter beigelegt wurde, bleibt offen. Magdalena lebt wieder in Luzern, in einer Seniorenresidenz. Der Schweizer Zweig der Familie schweigt eisern zum Vorfall in Eisenstadt.

Auffallend ist, dass unmittelbar nach der angeblichen Entführung die Besitzverhältnisse in einer Immobilienfirma geändert wurden, an der Magdalena Ottrubay bis dahin Miteigentümerin war. Hatte also auch ihr Aufenthalt in Österreich mit einem Streit um Vermögen zu tun? Nein, antwortet Stefan ­Ottrubay: In der Familie wolle jeder nur das Beste für die alte Mutter: «Es war wohl zu viel des Guten.»

