Die Geschichten-Sammelstelle

Christoph Busch (71) ist Drehbuchautor. Zweimal war er für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Aber so wie mit seiner aktuellen Idee hat er noch nie den Nerv der Zeit getroffen. Mitten zwischen Passanten und einfahrenden Zügen hat er einen Raum des Innehaltens geschaffen. Dort verschenkt Busch die Ressource, die knapp geworden ist im hektischen Alltag: Zeit.

«Das Ohr» nennt er seinen Kiosk. «Ich höre Ihnen zu. Jetzt gleich. Oder ein anderes Mal.» Es kommen nicht nur viele Leute vorbei, die ihm etwas erzählen wollen. Es kommen auch viele Journalisten vorbei, die von ihm etwas hören wollen. Warum macht er das? Wie geht es ihm mit dem Seelenballast, den andere bei ihm abladen?

Ein Vorhang schirmt Erzähler ab

Busch ist ein schmaler Mann, der eine kraftvolle Sanftmut ausstrahlt. Statt Berührungsängsten wurzelt in ihm ein tiefes Interesse für Menschen. Die Idee, den U-Bahn-Kiosk zur Geschichten-Sammelstelle zu machen, hatte er vor zwei Jahren, aber konkret wurde es erst im letzten Herbst. Bald hatte er einen Mietvertrag über ein halbes Jahr, für eine «Schreibstube». Busch lächelt. Am Anfang dachte er, er könne im Kiosk am Laptop arbeiten und die Geschichten nebenbei aufnehmen. Ein Irrtum.

Busch hat den Kiosk renoviert und eingerichtet: zwei Stühle, Tischchen, Kaffeemaschine. Vorhänge, damit man von aussen nicht sieht, wer in seiner Ecke sitzt. Er hat ein Aufnahmegerät, er macht Fotos von seinen Gästen, und er sagt ihnen, dass ihre Geschichte in einem Buch auftauchen könnte.

Ohne Rolle oder Auftrag

Seit 2. Januar sitzt Busch im Kiosk, ein ganzes Panorama des Lebens hat er seither entdecken können. Kurze Geschichten, lange, lustige, traurige Geschichten – viele traurige Geschichten. Es gibt offensichtlich einen Bedarf an Zuhörern. «Da ist diese abstrakte Sehnsucht nach mehr Zwischenmenschlichkeit», sagt Busch, «gerade für schlechte Gefühle. Glück kannst du ja immer loswerden.»

Christoph Busch ist kein Psychologe. Er hat nur sein natürliches Einfühlungsvermögen und seine Lebenserfahrung, die er manchmal einbringt, wenn er das Gefühl hat, dass die Erzähler Antworten wollen. Wahrscheinlich kommen die Leute auch deshalb so gerne zu ihm, weil er ohne Rolle oder professionellen Auftrag vor ihnen sitzt, einfach nur als der freundliche Herr Busch, mit dem man über alles reden kann.

Er glaubt, dass die Leute erleichtert von ihm weggehen. Manche wollen ihn nach dem Gespräch umarmen. «Das mache ich gern.» Aber er merkt auch, dass er keine Technik hat, um die Gefühle auf Distanz zu halten, welche die Leute ihm mitbringen. Manchmal kann er im Kiosk die Tränen nicht zurückhalten. (Tages-Anzeiger)