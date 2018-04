Die «Killer-Oma» ist gefasst

Als die Polizisten sie dann endlich fanden, sass Lois Riess in aller Ruhe vor einem Drink im Sea Ranch Restaurant in South Padre Island. Die Resort-Insel an der Golfküste war die letzte Station einer Flucht, welche die fünffache Grossmutter von Minnesota bis zur mexikanischen Grenze gebracht hatte. Dazwischen brachte sie mutmasslich zwei Menschen um – und sie tat es auf eine Weise, welche die US-Fernsehsender tagelang in Bann gehalten hatte. Von der «Killer-Granny» war die Rede, ihr Fahndungsfoto lief in Endlosschlaufe auf allen Lokalsendern.

Riess ist 56 Jahre alt, hat platinblondes Haar und ein freundliches, rundliches Gesicht. Man sieht das auf einer Videosequenz aus einer Bar in Florida, wo Riess Anfang April einen Abend verbrachte. In der Aufnahme setzt sich Riess auf einen Barhocker. Sie zieht die Sonnenbrille aus dem Haar, plaudert und lacht. Die Frau, die neben ihr sitzt, ist Pamela Hutchinson, 59 Jahre alt, platinblondes Haar, freundliches Gesicht. Ein lustiger Abend unter Freundinnen. Doch kurz nach dem Besuch an der Bar war Hutchinson tot – erschossen von Riess, wie die Polizei vermutet.

Geklaute Identität

In Hutchinsons Wohnung fanden die Ermittler ein leeres Portemonnaie. Ausweise, Kreditkarte und Autoschlüssel waren weg, das Auto ebenfalls. Nach allem, was man inzwischen weiss, kannten sich Opfer und Täterin erst seit kurzem, und die Ermittler vermuten, dass Riess sich Hutchinson ausgesucht hatte, weil sich die beiden Frauen ähnlich sahen. Das habe er noch nie gesehen, sagte Carmine Marceno, der zuständige Hilfssheriff, an einer Pressekonferenz. Lois Riess wirke wie irgendjemandes Mutter oder Grossmutter, «aber sie ist eine berechnende, absolut kaltblütige Killerin».

Nach Riess gesucht wurde seit März. Der Geschäftspartner ihres Ehemanns meldete der Polizei, David Riess sei schon lange nicht mehr aufgetaucht. Als die Beamten eine Streife zur Würmerzucht schickten, die Riess betrieb, fand sie ihn erschossen vor – und auch hier vermuteten die Ermittler Lois als Täterin. Die war zu diesem Zeitpunkt längst weg: Zuerst hob sie von einem Bankkonto mit der gefälschten Unterschrift ihres Gatten 11'000 Dollar ab, dann fuhr sie in den benachbarten Bundesstaat Iowa – und verzockte das Geld in einem Casino.

Pech im Glücksspiel

In der Spielsucht von Lois Riess vermuten die Ermittler auch ein mögliches Motiv. Das Ehepaar lebte im kleinen Ort Blooming Prairie. Man kannte Riess dort unter dem Übernamen «Losing Streak Lois» – wegen ihrer Pechsträhne, die sie in den Casinos viel Geld kostete. In David Riess’ Todesanzeige ist zu lesen, dass das Ehepaar drei Kinder und fünf Grosskinder hatte.

Nach der Flucht aus Minnesota tauchte Riess in Florida auf, wo sie auf Pamela Hutchinson traf. Von dort fuhr Riess mit dem Auto ihrer Doppelgängerin der Golfküste entlang nach Westen. Als die Polizei die «Killer-Oma» am vergangenen Donnerstag in South Padre festnahm, war sie unbewaffnet. Gäste des Restaurants hatten sie erkannt: platinblonde Haare und ein freundliches, rundliches Gesicht.

(Tages-Anzeiger)