Flugzeugunglück in Nepal – «31 Menschen waren sofort tot»

Beim Tribhuvan International Airport in Kathmandu ist ein Flugzeug bei der Landung schwer beschädigt worden. Die Passagiermaschine aus Bangladesh war auf dem Weg von Dhaka nach Kathmandu.

Nach dem Crash beim Flughafen ging die Maschine in Flammen auf. «31 Personen waren sofort tot und 9 weitere starben im Spital», sagte Polizeisprecher Manoj Neupane. 23 weitere Personen wurden verletzt. An Bord der Maschine waren 67 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder.

Ob ausländische Personen unter den Opfern sind, wir abgeklärt. Die Schweizer Vertretung in Kathmandu steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Das Aussendepartment teilt auf Anfrage mit, es habe der keine Informationen über Schweizer Opfer.

In Fussballfeld gekracht

Die aus Dhaka kommende Maschine der Gesellschaft US-Bangla sei bei der Landung von der Landebahn abgekommen, in ein Fussballfeld gekracht und habe dann Feuer gefangen, meldete die Zeitung «Kathmandu Times».

Die Unglücksursache ist derzeit nicht bekannt. Der Direktor der nepalesischen Luftfahrbehörde Sanjiv Gautam sagte, die Maschine habe möglicherweise technische Probleme gehabt. «Sie hatte die Erlaubnis, von Süden her zu landen, aber sie ist von Norden her geladen. Wir müssen noch den Grund für diese ungewöhnliche Landung ermitteln.»

Auf Facebook und Twitter werden mehrere Bilder und Videos der Absturzstelle geteilt:

