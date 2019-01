Die Rhätische Bahn hat am Mittwoch den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Dieni im Bündner Oberland und Andermatt im Kanton Uri eingestellt. Der Grund ist der starke Schneefall.

Das bedeutet, dass Reisende des Galcier Express von Graubünden nach Brig/Zermatt oder umgekehrt einen Umweg über Zürich und Bern in Kauf nehmen müssen. Nach Angaben des Bahnunternehmens bleibt der Streckenabschnitt den ganzen Mittwoch geschlossen. Ein Ersatzbetrieb konnte nicht angeboten werden.

Die wichtigsten Strassenverbindungen in Graubünden waren am Mittwochmorgen alle schneebedeckt. Am Wolfgangpass nach Davos sowie zwischen Reichenau und Flims waren für Fahrzeuge Schneeketten Pflicht. Auf der San Bernardino-Route der A13 zwischen Thusis und Roveredo wurde ein Fahrverbot für Lastwagen mit Anhängern erlassen.

Die östlichen Alpen versinken im Schnee, schreibt auch Meteonews auf Facebook. Ein Video aus Arosa zeigt starken Schneefall.

Im Flachland gebe es dagegen weniger Schnee als erwartet. Hier sei tagsüber vor allem Schneematsch angesagt. Die Temperaturen lagen am Vormittag bei maximal zwei Grad.

Gewitter möglich

Der viele Neuschnee verdanken die Bergregionen kalten und feuchten Luftmassen, die sich in den Voralpen stauen. 50 Zentimeter sind es laut Meteocentrale auf dem Säntis, 15 Zentimeter in Adelboden.

Noch am Dienstag hat Klaus Marquart von Meteonews für das Flachland aprilhaftes Wetter vorausgesagt. Es werde sehr wechselhaft und selbst ein Wintergewitter könne nicht ausgeschlossen werden.

Am Morgen hat es verbreitet auch im Flachland geschneit. Velo- und Autofahrer mussten mit rutschigen Strassen rechnen.

