Drei Verletzte in Thun: Ambulanz kippt nach Kollision mit Auto

Auf einer Kreuzung in Thun BE hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Ein Rettungsfahrzeug war kurz nach 15.30 Uhr mit eingeschalteteten Warnvorrichtungen, aber noch ohne Patient, auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als es auf der Kreuzung General-Wille-Strasse/Allmendstrasse zu einem Zusammenstoss mit einem Auto kam.

In der Folge kippte das Ambulanzfahrzeug und kam auf der Seite liegend zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die beiden Insassen sowie die Lenkerin des Autos wurden verletzt. Sie mussten – mit zwei weiteren aufgebotenen Ambulanzen – ins Spital gebracht werden.

Wegen der zentralen Lage der Unfallstelle mussten gemäss Mitteilung mehrere Strassen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang nun ab. (oli/sda)