Drei kleine Bären schnuppern Frühlingsluft

Im Zoo von Servion VD sind im Januar drei Braunbähren auf die Welt gekommen. Nun haben sie zur Freude der Besucher im Frühlingswetter nach draussen gewagt. Sie sind schüchtern, aber in guter Verfassung.

Die stolze Mutter Martine gebar die drei Jungen am 19. Januar, wie der Zoo mitteilt. Ihren allerersten Ausflug machten sie am 4. April. Seither haben strecken sie ihre Nasen immer häufiger nach draussen.

Die syrischen Braunbären sind im Moment alleine mit ihrer Mutter. Sie kümmert sich laut dem Zoo sehr gut um sie. Der Vater namens Martin hält sich in einem anderen Teil des Parks auf.

Gefährdete Art

Der syrische Braunbär Syrien ist eine Unterart des europäischen Braunbären. Er lebt in Berggebieten im Nahen Osten. Nur in den hohen Wäldern des Kaukasus, in der Türkei, in Syrien, im Libanon, in Afghanistan, im Iran und im Irak können wenige Exemplare in der Wildnis angetroffen werden. Ihre grösste Bedrohung ist Wilderei und die Zerstörung des natürlichen Lebensraums.

In Gefangenschaft lebt der syrische Braunbär nur in dreissig Tierparks weltweit. (oli/ats)