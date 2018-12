Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen

Eine Drohne hat am Mittwoch für den Abbruch des Einsatzes von Löschflugzeugen in Australien gesorgt. Sieben Flugzeuge und Helikopter hatten ein Buschfeuer auf Bruny Island bei Hobart in Tasmanien bekämpft, als über dem Einsatzort eine Drohne gesichtet wurde.

Helicopters waterbombing a bushfire which forced the evacuation of 150 people on the popular Christmas destination of Bruny Island were grounded by a drone flying nearbyhttps://t.co/ySfh9o2UkR