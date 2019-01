Drohnenvideo zeigt das verwüstete Postauto-Depot

Bei einem Grossbrand in der Postauto-Garage in Chur am Mittwochabend sind rund 20 Postautos beschädigt worden. Dank Ersatzfahrzeugen aus der Region kann der Betrieb der Postautolinien am Donnerstag gewährleistet werden. Wie es danach weiter geht, ist noch unklar.

Nun ist die Nachrichtenagentur SDA-Keystone mit einer Drohne über die Brandruine geflogen. Das Video zeigt das Ausmass der Zerstörung eindrücklich.

Die Garage im Stadtzentrum war am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Vollbrand geraten. Es soll beim Brand kleinere Explosionen gegeben haben.

Grosseinsatz neben dem Bahnhof: In Chur ist die Postauto-Garage in Vollbrand geraten. (16. Januar 2019) Video: Leser-Reporter

(red/sda)