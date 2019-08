«Du schläfst, isst, blickst auf den Ozean»

Am 20. August 2018 begann die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg mit ihrem Sitzstreik vor dem schwedischen Parlament in Stockholm, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Der stille Protest einer Einzelkämpferin erhielt eine Dynamik, die sich in eine Weltbewegung (Fridays for Future) verwandelt hat. Aus der einst unbekannten Klimaaktivistin wurde eine Kandidatin für den Friedensnobelpreis – ihrem Vorbild zum Klimaprotest folgen Abertausende vor allem jüngere Menschen in aller Welt.

Knapp ein Jahr später ist Greta Thunberg mit der Hightechjacht Malizia II unterwegs nach New York. (Artikel: Auf dieser Jacht segelt Greta Thunberg über den Atlantik)

Die aktuelle Position der Malizia II. Quelle: Windy.com

Auf der anderen Atlantikseite warten unter anderem der UNO-Klimagipfel in New York (23. September) und die Weltklimakonferenz in Chile (ab 2. Dezember) auf sie. Thunberg nimmt für all das ein Jahr Schulpause, um sich in Übersee ausschliesslich aufs Klima konzentrieren zu können.

Per Twitter und Instagram geben Thunberg und der deutsche Segelprofi Boris Herrmann, einer der insgesamt fünf Personen an Bord, Einblicke in den Verlauf des Törns über den Grossen Teich. Eine Auswahl:

Tag 10: Live von der Malizia

Die Fünftklässler einer Hamburger Schule erleben eine unvergessliche Unterrichtsstunde. Sie erhalten eine E-Mail von Herrmann und Greta, die Fragen der Schüler beantwortet hatten. Zudem halten sie mit dem deutschen Skipper eine Videokonferenz ab und dürfen weitere Fragen stellen. Nur Greta bekommen sie nicht live zu sehen: Auf dem Atlantik geht erst die Sonne auf, Greta schläft noch. Den Sonnenaufgang hält Herrmann fotografisch fest.

Tag 9: Wind, Chantal und Seglerhände

Für Skipper Boris Herrmann dürfte die Überfahrt etwas schneller vorangehen. Er postet ein Foto, auf dem er einen telefonischen Bestellvorgang inszeniert. Allerdings verlangt der Deutsche nicht nach Pizza, sondern nach Wind.

Zuvor erklärte Herrmann, wie er den Atlantiksturm Chantal umschiffen will.

Derweil beschäftigten Greta die Waldbrände im Amazonasgebiet: «Sogar hier draussen mitten im Atlantik höre ich von der Rekordzahl der verheerenden Brände im Amazonasgebiet. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen. Unser Krieg gegen die Natur muss beendet werden», schreibt sie auf Twitter.

Even out here in the middle of the Atlantic Ocean I hear about the record amount of devastating fires in the Amazon. My thoughts are with those affected. Our war against nature must end. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 22, 2019

Ihre Bewegung «Fridays for Future» wirft Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro vor, mit seiner Umweltpolitik zu den Feuern beizutragen. Dessen Regierung sehe den Amazonasregenwald lediglich als «Milchkuh». Unter dem Schlagwort «SOS Amazonas» rief die Bewegung dazu auf, am Freitag vor diplomatischen Vertretungen Brasiliens in aller Welt zu demonstrieren.

Dass die Tour auch eine Tortur ist, zeigt ein Bild von Skipper Herrmanns «Seglerhänden» – Schrumpelhaut mit aufgerissenen Blasen.

Tag 8: In der Zeit verloren

«Auf See verliert man wirklich das Zeitgefühl und kann die Tage nicht trennen. Du schläfst, isst, siehst auf den Ozean», schreibt Greta.

Day 8. 42° 25’ N 39° 27’ W. At sea you really loose sense of time and you can’t separate the days. You sleep, eat, look at the ocean. pic.twitter.com/ftLK8HpgU8 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 21, 2019

Ihre Bilder und Kommentare werden von der Weltöffentlichkeit verfolgt und lösen sofort kontroverse Diskussionen aus: «Zeitverschwendung» und «Lehrer warten auf dich», heisst es von der einen Seite, «wir sind alle im selben Boot» und «du könntest die Menschheit vor dem Aussterben retten», tönt es von der anderen.

Derweil outet sich Skipper Herrmann als «grosser Greta-Fan». Dies erzählt er während eines TV-Interviews mit dem ARD-Morgenmagazin. Thunberg halte sich hervorragend und sei vor allem nicht seekrank, verrät er weiter.

Tag 7: Halbzeit, Fan und ein Tippspiel

Greta steht am Bug der Jacht und lächelt in die Kamera. Dazu schreibt sie, dass sie bei angenehmen Bedingungen auf halbem Weg über dem Atlantik sei.

Day 7. About halfway across the Atlantic Ocean. Very pleasant conditions. pic.twitter.com/1uRo2eomOg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

Es ist der 20. August 2019. Greta erinnert an den Beginn ihres Protestes, der vor einem Jahr vor dem Reichstag in Stockholm begonnen hatte, und verbreitet die Durchhalteparole: «Und wir werden so lange weitermachen wie nötig. »

1 year ago I started school striking for the climate outside the Swedish parliament, simply because something had to be done. Since then I have continued every Friday alongside millions of others. And we will go on for as long as it takes. #FridaysForFuture #SchoolStrike4climate pic.twitter.com/egpP5UjpHn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

Wann wird die Malizi II in New York City ankommen? Die Besatzung ist sich uneinig, wie ein Bild von Herrmann preisgibt. Sie lancierte ein Spiel namens «Navigators Trophy» – mit Tipps zur Ankunftszeit. Co-Skipper Pierre Casiraghi, der Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco, schätzt, dass New York am 26. August um 12 Uhr erreicht wird; Filmemacher Nathan Grossmann glaubt, zwei Tage und fünf Stunden später Festland betreten zu können.

Daily life on board. Drawing and playing games. Like the Navigators Trophy: When will the Malizia II arrive in NYC? What do you think? Write in the comments. #unitebehindthescience #myoceanchallenge #fridaysforfuture #teammalizia #aracewemustwin pic.twitter.com/Ct6tcvRh8g — boris herrmann (@borisherrmann) August 20, 2019

Tag 6: Gruppenbild mit Mädchen und Achterbahn II

Strahlender Sonnenschein und gute Stimmung an Bord: Greta postet ein Gruppenbild.

Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 19, 2019

Herrmann zeigt Bilder von seinem Co-Skipper Casiraghi an Deck der Maliza. «Manche sagen, es sei wie eine Achterbahnfahrt, andere nennen es schlicht ‹Surfin' to the USA›», schrieb Herrmann dazu.

Tag 5: Mondsurfen, Sonntagsessen und Kniebeugen

Greta postet ihre genaue Position. Demnach befindet sie sich mitten im Ozean, Höhe Nordspanien und der Inselgruppe der Azoren. Zu ihrem Bild schreibt sie: «Ein sonniger Tag mit angenehmen Winden.»

Day 5. Pos 42° 55‘ N 022° 12‘ W. A sunny day with nice winds.@borisherrmann pic.twitter.com/ZWVd3OwHF3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 18, 2019

Etwas ausführlicher berichtet Skipper Herrmann. Man bereite sich auf ein schönes Sonntagsessen vor. Letzte Nacht habe man 24 Knoten unter dem hellen Mond gesurft. Das Team schlafe gut und habe sich auf diesen besonderen Lebensstil des Achterbahncampings eingestellt. «Zähne putzen, Kniebeugen und Musik spielen und den ganzen Tag mit Pierre plaudern», tweetet Herrmann.

Sunday: getting ready for a nice Sunday meal. Last night we still did 24 knots surfing under the bright moon. Team sleeping well & tuning into this special lifestyle of rollercoaster camping. Teeth brushing, squats & music playing ???????? and chat all day with Pierre.@GretaThunberg pic.twitter.com/LlD5TrMZYC — boris herrmann (@borisherrmann) August 18, 2019

Tag 4: Achterbahn I

Die Klimaaktivistin schreibt: «Gut gegessen und geschlafen und bislang nicht seekrank. Das Leben auf der Malizia II ist wie Camping in einer Achterbahn!»

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019

Tag 3: Es ist Freitag und die Beatles

Der Schulstreik fürs Klima macht auch auf hoher See nicht Pause. Greta lässt sich mit ihrem Plakat «Skolstrejk för Klimatet» ablichten. In diesen 52 Wochen sei sie zur wahrscheinlich einflussreichsten Jugendikone seit den Beatles geworden, schreibt der Spiegel.

School strike week 52.

Pos 47 degrees 17 minutes north and 13 degrees 17 minutes west #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/ySAc8ZvwEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 16, 2019

Tag 2: Tierische Begleiter und Zeitlupenleben

Greta meldete sich zu Wort: «Eine holperige Nacht, aber ich habe überraschend gut geschlafen. Einige Delfine sind letzte Nacht aufgetaucht und haben unser Boot begleitet.»

Day 2. 100 nautical miles west of Cape Finisterre. A very bumpy night but I slept surprisingly well. Some dolphins showed up and swam along the boat last night! pic.twitter.com/gsvs49BFJe — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 15, 2019

Skipper Herrmann bestätigt: «Die Nacht war lebhaft und rau, aber meistens kam jeder zu etwas Schlaf.» Man versuche sich auf dem Boot zu organisieren. Alles spiele sich in Zeitlupentempo ab: Anziehen, kochen etc.» Man werde sich daran gewöhnen, so Herrmann.

The night was bouncy and rough, but mostly everyone got some sleep. We are trying to find an organisation of space and storage and life.Everything is slow motion: dressing, cooking, etc. All ok so far and we will get used. Pierre&Boris #aracewemustwin#unitebehindthescience pic.twitter.com/LRVLd15eNn — boris herrmann (@borisherrmann) August 15, 2019

Tag 1

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre erste Nacht auf dem Atlantik überstanden. Die Hochseejacht Malizia hatte es bis zum frühen Donnerstagmorgen rund 65 Seemeilen weit Richtung Westen geschafft. (Zum Artikel)

We are on our way!

Leaving Plymouth and heading for New York. Follow our journey here https://t.co/qJn5ShWQbB pic.twitter.com/U2Lbv3Xgzs — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 14, 2019

Thunberg will nach ihrer Ankunft in den USA auf dem Weg nach Chile Halt in Kanada, Mexiko und weiteren Ländern machen. Dorthin will sie mit dem Bus und Zug reisen. Für die Rückreise nach Europa steht eine Reise mit einem Containerschiffs zur Debatte. (nag/Mit Material der SDA)