Dutzende Tote bei verheerenden Sandstürmen in Indien

Der Norden Indiens ist von schweren Sandstürmen heimgesucht worden: In einer ersten Zwischenbilanz meldeten die Behörden von Uttar Pradesh und Rajastan mindestens 77 Tote und 143 Verletzte.

Die Stürme hatten in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) gewütet und Mauern und Bäume umstürzen lassen. 46 der bestätigten Toten stammten aus Uttar Pradesh und 31 aus dem westlich angrenzenden Rajasthan. Die Zahl der Toten drohe weiter zu steigen, erklärten die Behörden.

Region um Taj Mahal am stärksten betroffen

Zu den am schwersten betroffenen Gebieten gehörte laut Medienberichten der Bezirk Agra, in dem sich auch das Grabgebäude Taj Mahal befindet. Dort wurden 36 Tote gezählt. Viele Personen starben, als die Dächer ihrer Häuser einstürzten.

Auf die Stürme folgten Regen, Blitz und Donner. Dabei waren Bäume und Telefonmasten umgestürzt und hatten Häuser sowie Menschen getroffen. Im Sommer – der in Indien inzwischen begonnen hat – kommen solche Stürme im Norden des Landes häufig vor.

Narendra Modi, der Premierminister Indiens, hat auf Twitter sein Mitgefühl ausgedrückt.

Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM