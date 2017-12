«Ein Freund lässt einen nicht in der Kälte stehen»

Damien D. hat nach einer Weihnachtsparty mit seinen Kollegen den Abend in einem Nachtclub in Botza in der Gemeinde Vétroz VS ausklingen lassen. Wie «Le Nouvelliste» berichtet, wurde der 24-Jährige nach 22 Uhr nur im T-Shirt bekleidet aus dem Club geworfen, weil er offenbar kein Geld mehr hatte. Damien D. verschwand am 20. Dezember spurlos in der Nacht und wurde nicht mehr gesehen.

Sechs Tage später fand ihn ein Spaziergänger leblos in einem Obstgarten in der Nähe des Nachtclubs auf. Die Temperaturen waren in der Nacht auf unter drei Grad gefallen. Damien D. starb vermutlich an Unterkühlung. Er wurde bei der Kantonspolizei Wallis zuvor als vermisst gemeldet. Die sechstägige Suche war trotz Einsatz von Hunden, Helikoptern und Infrarotkameras erfolglos geblieben.

«Ich kann es nicht akzeptieren»

Offenbar wollte sich der junge Mann nach dem Rauswurf noch mit einer Mahlzeit stärken. Ein Verkäufer eines Imbissstands vis à vis des Nachtclubs erzählt dem «Le Nouvelliste», er habe dem lediglich im T-Shirt bekleideten Mann noch einen Kebab auf Pump gegeben, weil dieser kein Geld bei sich hatte. Er hätte ihm gesagt, er könne das Geld an einem anderen Tag vorbeibringen.

Zu diesem Zeitpunkt war Damien D. offenbar noch in Begleitung eines Kameraden gewesen. «Wie konnte das nur passieren? Ein echter Freund lässt einen nicht einfach allein draussen in der Kälte stehen», so der Imbissverkäufer.

Der Vater des Verstorbenen ist fassungslos über das, was geschehen ist: «Mit 24 Jahren kann man wegen eines Unfalls sterben, aufgrund einer Krankheit – aber nicht wegen Kälte. Ich kann es nicht akzeptieren», sagt er zu der Zeitung. Er habe schon einmal einen Sohn verloren und sich damals geschworen, dass ihm das nie wieder passieren dürfe. (kaf)