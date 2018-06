Ein Toter nach Wohnungs-Explosion in den Niederlanden

Nach einer Explosion in einer Wohnung in Utrecht ist nach Polizeiangaben eine Leiche entdeckt worden. Darüber hinaus seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die niederländische Polizei in der Nacht zu Freitag über Twitter mit. Über die Identität des Toten ist noch nichts bekannt.

Unter den Verletzten sei ein Polizist. Auf Videos ist zu sehen, dass der Mann aus einem Fenster klettert und sich dann fallen lässt. Gemäss Berichten in niederländischen Medien wurde er beim Sturz schwer verletzt. Er soll sich beide Beine gebrochen haben.

Grote explosie in Utrecht Kanaleneiland waarbij een agent uit het raam moest springen van 2 hoog ivm heftige brand. pic.twitter.com/NMfJrjZJe9 — Berber (@exogeen) 21. Juni 2018

Über die Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt. Unklar ist auch, warum der Polizist die Wohnung betreten hatte. Der Vorfall in der Stadt rund 35 Kilometer südlich von Amsterdam ereignete sich am späten Donnerstagabend. Das Gebäude in der Wohnanlage Marshallan in Kanaleneiland ist weitgehend ausgebrannt. Weitere Häuser mussten laut Medienberichten ebenfalls geräumt werden. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle.

(scl/sda)