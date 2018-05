Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff in Intercity-Zug

Bei einem Messerangriff in einem Zug in Flensburg ist am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Ein Mann und eine Frau wurden nach ersten Erkenntnissen mit Messerstichen verletzt, wie die Flensburger Polizei mitteilte. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Toten um den Messerangreifer.

Bei der Frau handelt es sich um eine Polizistin, die nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA in dem Intercity-Zug mitreiste. Die 22-Jährige habe nach derzeitigen Erkenntnissen ihre dienstliche Schusswaffe eingesetzt, teilte die Polizei mit.

Weitere Angaben zu der Tat, die sich gegen 19.00 Uhr im Intercity 2406 ereignete, machte der Sprecher der Bundespolizei nicht. Auf die Frage nach einem möglichen terroristischen Hintergrund sagte er: «Ein terroristischer Hintergrund ist mir nicht bekannt.» (nag/AFP)