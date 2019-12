Ein fragwürdiger Polizeieinsatz

Als ein Reporter den Polizeichef von Cyberabad fragte, ob dessen Männer bei der Schiesserei das Recht selbst in die Hand genommen hätten, antwortete er nur: «Das Recht hat seine Pflicht getan. Das ist alles, was ich sagen kann.»

Seit Freitag diskutiert Indien über Kommissar Chennappa Sajjanar und seine Männer; sie stehen im Mittelpunkt eines fragwürdigen Polizeieinsatzes, bei dem vier mutmassliche Vergewaltiger im Süden des Landes erschossen wurden. Die Sicherheitskräfte wollen sich selbst verteidigt haben. Viele betrachten sie als Helden. Doch es gibt auch warnende Stimmen. Der Staat hat eine Untersuchung eingeleitet. Es gilt Vorwürfe zu klären, ob es nicht doch eine vertuschte Hinrichtung gewesen sein könnte, die Sajjanar zu verantworten hat.

Der Fall spaltet Indien, vor allem aber ist er Symptom eines enormen Frusts der Inder gegenüber ihrem eigenen Staat. Die Justiz im Land ist derart überfordert und arbeitet so langsam, dass kaum noch jemand Vertrauen in das System setzt. Deshalb sind jetzt viele geradezu begeistert, wenn es Menschen gibt, die das Recht in die eigenen Hände nehmen. Lynchjustiz, sie scheint zunehmend hoffähig zu werden, seitdem sogar Politiker in populistischer Manier nach solchen Mitteln rufen, gerade bei so scheusslichen Verbrechen wie jenem, das eine Tierärztin Ende November nahe Hyderabad das Leben kostete.

Die 27-Jährige war nach ersten Erkenntnissen von mehreren Tätern nahe eines Highways verschleppt, vergewaltigt und danach getötet worden. Die Männer liessen nachts offenbar die Luft aus ihrem geparkten Roller und täuschten anschliessend vor, ihr helfen zu wollen. So lockten sie die Frau in die Falle. Später sollen sie die Leiche angezündet haben, um Spuren ihrer Tat zu beseitigen.

Was wirklich geschehen ist, wird noch untersucht

Es gab sehr rasch grosse Proteste, und fast ebenso rasch nahm die Polizei vier verdächtige junge Männer fest. Allerdings kann den mutmasslichen Vergewaltigern kein Prozess mehr gemacht werden, denn sie überlebten den vergangenen Freitag nicht. Zehn Polizisten führten an jenem Morgen die Verdächtigen – ohne Handschellen – zurück zum Tatort, wo angeblich der Ablauf des Verbrechens rekonstruiert werden sollte.

Was dann geschah, geht in der offiziell verbreiteten Version in groben Zügen so: Zwei der verdächtigen Männer sollen die Polizisten mit Stöcken und Steinen angegriffen haben, die anderen beiden hätten versucht, den Cops Pistolen zu entwenden. Angeblich wurde eine Waffe dann sogar abgefeuert, verfehlte aber ihr Ziel, woraufhin die Polizisten das Feuer erwiderten und alle vier Männer töteten. Ein Akt der Selbstverteidigung, wie es heisst.

Die Version provoziert viele Fragen, weshalb nun auch Experten das Gelände und die Leichen der Männer erneut durchleuchten. Und sie dürften sich auch mit dem Verantwortlichen des Einsatzes beschäftigen: Polizeioffizier Sajjanar, ein Mann mit Schnurrbart und sanfter Stimme, hatte schon mal einen ähnlichen Fall zu verantworten, ohne dass das seiner Karriere geschadet hätte. Bei einem früheren Einsatz unter seiner Aufsicht wurden mehrere Tatverdächtige erschossen, die zuvor eine Frau mit Säure angegriffen haben sollen.

Die Menschen feiern das Vorgehen der Polizei

Das ist schon einige Jahre her, aber Indiens Medien schreiben wieder darüber. Und sie haben einen Namen für Sajjanar geprägt. Sie nennen ihn den «Encounter Cop». Im Jargon des Militärs bezeichnet ein «encounter» meistens ein Gefecht. In Indien wird der Begriff «encounter cop» nun zur Chiffre für den tapferen Volkshelden, der nicht nur festnimmt und verhört, sondern auch gleich erledigt, was Gerichte offenbar nicht schaffen.

Polizisten als Vollstrecker. Das finden viele Inder offenbar gut. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass die mutmasslichen Vergewaltiger tot waren, umringten viele Leute die Polizisten vor Ort, von einer Brücke liessen sie Blumen auf sie herunterregnen, manche zündeten Feuerwerkskörper, in Freude darüber, dass die verdächtigen Männer auf freiem Feld getötet wurden, ohne Verfahren, ohne Urteil eines Gerichts.

Zwei Arten von Verbrechen schüren landesweit Emotionen: Terrorangriffe und Vergewaltigungen. Seit dem Fall einer Physiotherapeutin, die 2012 stundenlang in einem Bus in Delhi gequält und sexuell gefoltert worden war, hat kaum ein Gewaltakt so viele Proteste ausgelöst wie die Gruppenvergewaltigung und der Mord an der Tierärztin. Hinzu kam die Wut über eine weitere scheussliche Tat in Uttar Pradesh. Dort ist eine Frau, die vor Gericht gegen ihre Vergewaltiger aussagen wollte, auf dem Wege angezündet worden, sie hat den Angriff nicht überlebt.

Müssen Frauen erst sterben, damit man sie hört?

Frauen in Indien, die sich fragen, ob all dies jemals ein Ende nehmen wird, sind zunehmend irritiert über die grosse Widersprüchlichkeit, mit der die indische Gesellschaft auf sexuelle Gewalttaten reagiert. Wer sich umhört in Familien, spürt oft eine Mischung aus Sarkasmus, Wut und Angst. Frauen sagen, dass sie wohl erst qualvoll sterben müssten, bis ihre Leiden jene Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienten.

Der Alltag, mit all seinen Demütigungen und Qualen, er wird immer noch akzeptiert. Ringt sich ein Mädchen einmal durch, daheim zu erzählen, dass es sexuell angegriffen wurde, verdrängen das die Familien häufig, oder sie glauben ihr gar nicht. Oft kennen sich Täter und Opfer, Scham und Stigma verhindern eine Aufklärung. Der Ruf der Familie ist wichtiger als die Leiden der Tochter. War der Täter ein Mann von Rang und Namen, sehen ärmere Familien kaum eine Chance, ihn überhaupt je vor Gericht zu bringen. So dürften die wenigsten sexuellen Übergriffe überhaupt angezeigt werden.

Mehrere Politiker greifen diese Ohnmacht nun auf, aber nicht etwa mit dem Versprechen, das System zu reformieren, sondern mit Lob für die Polizisten von Hyderabad. Bewunderer betonen, sie hätten «Instant Justice» durchgesetzt. Sofortige Gerechtigkeit. All dies sind Entwicklungen, die den Obersten Richter, Sharad Arvind Bobde, stark beunruhigen. Gerechtigkeit lasse sich nicht «unmittelbar» üben, ohne solides Verfahren. «Gerechtigkeit darf niemals die Form von Rache annehmen», warnt er. Doch solange der Staat seine Justiz nicht stärkt, dürfte diese Stimme in der Begeisterung über die Polizisten von Hyderabad untergehen.