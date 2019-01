Ein gefährlicher Mix beherrscht die Alpen

Die Lawinengefahr ist am Alpennordhang erheblich. In den letzten zwei Tagen gab es vom östlichen Berner Oberland bis Liechtenstein und im Bündnerland bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. In der Höhe kam starker bis stürmischer Wind dazu. Während meistens vor allem Nordhänge anfällig für Lawinen sind, ist die Gefahr derzeit an allen Lagen erhöht.

Der Grund dafür ist beim Wind zu suchen, wie Thomas Stucki vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) sagt. Durch den Nordwind seien instabile Schneeansammlungen auch an den übrigen Hängen entstanden.

Dünnere Schneeschichten sind gefährlicher

«Betroffen sind im Moment alle Hänge, die steiler als dreissig Grad sind», sagt Stucki. Die Schneehöhe spiele bei der Lawinengefahr nur eine geringe Rolle. Dünnere Schneeschichten sind laut Stucki sogar instabiler als dicke. Je dünner die Schicht, desto loser seien die Schneebretter. Grössere Schneemassen stabilisierten dagegen mit ihrem Eigengewicht die Schichten. Zudem isolierten sie darunterliegende Massen.

Stucki vergleicht das Entstehen von Lawinen mit einem Kartenhaus: «Neuschnee liegt über älteren, härteren Schichten. Löst sich eine Stelle, nimmt die Stabilität ab, und grössere Flächen können auseinanderbrechen.»

Im Norden und im Osten verbreitet erhebliche Lawinengefahr

Die Lawinengefahr gemäss WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung von Freitag 17 Uhr. (grün=gering, gelb=mässig, orange=erheblich).

Am Wochenende fällt laut dem SLF im Norden und in Graubünden verbreitet Schnee. In der Höhe bläst starker bis stürmischer Wind aus dem Norden. Die Lawinengefahr könnte am Samstag noch einmal ansteigen.

Die Tageszeit hat momentan keinen Einfluss auf die Lawinengefahr. Erst im Frühling sorgt die Sonneneinstrahlung laut Stucki dafür, dass die Gefahr am Morgen kleiner, am Nachmittag jedoch sehr hoch sein kann.

Vermeiden oder flüchten

Skitourenfahrer können sich abseits der Pisten wagen, sofern sie erfahren und gut ausgerüstet sind. «Wichtig ist es, dass man das Gebiet kennt und die Hänge zu lesen weiss», sagt Stucki.

Am besten lasse man es nicht so weit kommen, dass sich ein Schneebrett löst. Passiert es aber dennoch, solle man versuchen, die Skistöcke und am besten auch die Ski loszuwerden und nach vorn oder zur Seite zu flüchten. Wer in die Schneemassen gerät, solle versuchen, sich mit Schwimmbewegungen und Strampeln an der Oberfläche zu halten. In der Lawine solle man mit den Armen einen Hohlraum zum Atmen schaffen.

«In der Lawine ist man einbetoniert»

Die meisten Opfer, die in Lawinen ums Leben kommen, ersticken durch Sauerstoffmangel oder sterben durch Verletzungen, die etwa beim Aufprall auf Steine oder Bäume auftreten.

«Viele unterschätzen das Gewicht des Schnees», sagt Stucki. «Wenn wir einen Hang überprüfen, legen wir Schneeblöcke von 30 mal 90 Zentimeter frei. Eine Person allein kann diese fast nicht heben.»

«Wer einmal von einer Lawine eingeschlossen ist, ist einbetoniert», sagt der Lawinenexperte. Wird ein Opfer innerhalb von 15 Minuten gefunden, ist die Überlebenschance hoch. Danach fällt sie massiv ab. Allerdings hat die Kälte auch eine positive Eigenschaft: Kühlt sich der Körper ab, wird der Kreislauf schwächer. Dadurch verbraucht er weniger Energie und Sauerstoff.

Bereits zwei Todesfälle

Vergangenen Donnerstag waren in den Schweizer Alpen fünf Personen bei vier Lawinenabgängen verschüttet worden. Zwei Personen kamen dabei ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Ein 56-jähriger Skitourenfahrer, der in Flumserberg in eine Lawine geraten war, verstarb nach seiner Bergung im Spital. Ein 31-jähriger Splitboardfahrer war gleichentags beim Flüela-Wisshorn in Davos von einer Lawine mitgerissen worden. Am Freitagmorgen erlag er im Spital in Chur seinen Verletzungen.

