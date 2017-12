«Eine Rakete oder doch ein Ufo?»

Das Unternehmen SpaceX hat eine wiederverwertete Rakete mit zehn Satelliten von Kalifornien aus in die Umlaufbahn der Erde geschossen. Die Falcon-9-Rakete, die vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg abgeschossen wurde, hinterliess am Freitag (Ortszeit) einen schimmernden Streifen am Nachthimmel über Südkalifornien, der mehrere hundert Kilometer weit sichtbar war. An Bord der Rakete befanden sich weitere zehn Satelliten für ein Iridium-Kommunikationssystem.

Autofahrer hielten wegen der ungewöhnlichen Erscheinung am Himmel auf den Strassen an, um Fotos zu schiessen und Videos aufzunehmen. Die Feuerwehr von Los Angeles gab extra eine Mitteilung heraus, in der das «mysteriöse Licht am Himmel» mit dem Raketenstart erklärt wurde. Diejenigen, die im Vorfeld nichts vom Raketenstart erfahren haben, staunten beim Blick nach oben.

«Aliens?» fragt dieser User.

Ein Ufo vermuten auch andere:

I have no idea what this thing is, but it's the damnedest thing I've ever seen. (from Los Angeles) pic.twitter.com/608ymJi6IX — Forrest Lockwood (@ForrestLockwood) 23. Dezember 2017

Die richtige Frage stellt dieser User: «Rakete oder Ufo? Was zum Teufel war das?» Eine Antwort aber hat er nicht:

Missile launch or UFO? WTH was that over #LosAngeles? pic.twitter.com/YnRVUuOc9H — DC (@whatzcooken) 23. Dezember 2017

Thanks #SpaceX for legit making me think Earth was being invaded for like 10 minutes tonight pic.twitter.com/wwMQcFDM4t — Eli Braden (@EliBraden) 23. Dezember 2017

Wie das Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk mitteilt, sei der Raketenstart geglückt.

Successful deployment of 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/CTtvPYNgMA — SpaceX (@SpaceX) 23. Dezember 2017

Die Falkon-9-Rakete hatte bereits im Juni Satelliten für das System in den Orbit gebracht. Bei ihrer Rückkehr zur Erde war die Rakete damals auf einer schwimmenden Plattform im Pazifik gelandet. Nachdem sie dieses Mal die Satelliten abgeliefert hat, wird sie einfach ins Meer stürzen. (roy)