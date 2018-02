Eine Tote bei schwerem Zugunglück in Österreich

Beim Zusammenstoss eines EuroCity der Deutschen Bahn von Graz nach Saarbrücken mit einem österreichischen Nahverkehrszug ist am Montag eine Frau ums Leben gekommen. 22 weitere Menschen, darunter drei Kinder, erlitten bei dem Unglück in der Steiermark nach Polizeiangaben überwiegend leichtere Verletzungen. Die getötete Frau sass nach Informationen der Nachrichtenagentur APA in dem EuroCity-Zug. Über ihre Nationalität war zunächst nichts bekannt.

Die beiden Züge stiessen gegen 12.45 Uhr im Bahnhof der obersteierischen Gemeinde Niklasdorf aus zunächst unbekannter Ursache seitlich aneinander. Einige Waggons sprangen aus den Geleisen. Ein Waggon des EuroCity-Zugs wurde auf der ganzen Seite aufgerissen. Dort befanden sich auch die meisten Verletzten.

Mitarbeiter von Feuerwehr und Rotem Kreuz waren im Einsatz, um die etwa 60 Zuginsassen zu bergen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut APA wurde der Rettungseinsatz am Nachmittag abgeschlossen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Andreas Matthä, drückten den Betroffenen ihre Anteilnahme aus.

Schreckliche Nachrichten vom Zugunglück in #Niklasdorf im Bezirk Leoben. Meine Gedanken sind bei der Familie & den Freunden des Todesopfers. Allen Verletzten wünsche ich eine baldige Genesung. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte, die vor Ort helfen! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 12. Februar 2018

Nach ÖBB-Angaben war für den Nahverkehrszug ein Halt im Bahnhof Niklasdorf vorgesehen, während der Fernzug dort nicht anhalten sollte. Die Ermittlungen zur Unglücksursache übernahm das Landeskriminalamt Steiermark. Unter anderem sollen die Fahrtenschreiber und die Signalstellungen der Züge ausgewertet werden.

(fur/AFP)