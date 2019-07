Eingeschlossene Höhlengänger in Deutschland gerettet

Die beiden in einer Höhle bei Reutlingen in Baden-Württemberg eingeschlossenen Höhlengänger sind gerettet. Der zweite Höhlengänger sei gegen 10.00 Uhr aus der Höhle befreit worden, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

Einer der beiden Männer sei zur Untersuchung ins Spital gebracht worden. Der Tourist und der Touristenführer seien aber unverletzt, sagte der Leiter der Höhlenrettung, Michael Hottinger.

Beide Männer waren am späten Sonntagnachmittag während eines Unwetters von plötzlich ansteigendem Wasser in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten überrascht worden. Feuerwehr, Polizei und Bergwacht waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Höhlenretter fanden die beiden in der sogenannten Reutlinger Halle, einem grösseren Hohlraum. Taucher versorgten die Männer mit Lebensmitteln, Getränken und wärmender Kleidung wie Neoprenanzügen. Der erste Höhlengänger wurde bereits am Morgen gerettet.

(afp)