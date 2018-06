Einzelne S-Bahnen fahren wieder – Fernverkehr steht weiterhin still

Am Freitagnachmittag ist kurz vor 17 Uhr beim Hauptbahnhof Winterthur ein mit Schotter beladener Güterzug entgleist. Die Ost-West-Achse war daraufhin zwischen Zürich und St. Gallen unterbrochen. Seit 22 Uhr können S-Bahnen von Zürich, Rapperswil und Bülach her (S7, S12 und S41) wieder in den Bahnhof einfahren, wie SBB-Sprecher Stephan Wehrle zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagt. Fernverkehrszüge können jedoch weiterhin nicht fahren.

Zuvor ging man bei den SBB davon aus, dass der Betrieb im Bahnhof Winterthur bis am Samstagmorgen komplett stillsteht. Reisende von und nach St. Gallen müssen jedoch weiterhin auf Ersatzbusse umsteigen. «Die Ost-West-Achse bleibt unterbrochen», sagt Wehrle. Von St. Gallen her wenden die Züge in Winterthur-Grüze. Internationale Verbindungen – etwa nach Österreich – werden über Chur umgeleitet.

Auch Reisende im Raum Winterthur mit Reiseziel Richtung Osten müssen mit Zugausfällen und massiven Verspätungen rechnen. Die aktuelle Auflistung aller Ausfälle finden Sie auf www.sbb.ch/railinfo.

Gleise beschädigt

Die SBB haben laut Wehrle Ersatzbusse verschiedener Vertragspartner aufgeboten. Die Hauptverkehrsströme seien langsam vorbei, sagte er um 21.30 Uhr auf Anfrage. An Bahnhöfen wie Zürich und St. Gallen waren Kundenlenker im Einsatz. Die Online-Fahrpläne des ZVV und der SBB berücksichtigen die Störung und die damit verbundenen längeren Reisezeiten.

«Die Bergungsarbeiten des entgleisten Zugs laufen auf Hochtouren», so Wehrle. Man habe einen Kran und schwere Maschinen aufgeboten. Um 23 Uhr stehe ein weiterer Lagerapport an. Wie lange die Bergung der mit Schotter beladenen Wagen genau dauern wird, sei schwierig abzuschätzen. Der Güterzug war in Richtung Romanshorn unterwegs.

Zug von Leitung getroffen

Bei der Entgleisung wurde auch ein Strommast beschädigt, was zu einem Kurzschluss führte. Nach der Entgleisung konnte der Stromunterbruch soweit eingegrenzt werden, dass Richtung Oberwinterthur Zugfahrten wieder möglich waren.

Bei der Durchfahrt eines Intercity der SBB fiel dann aber die Fahrleitung herunter, was erneut einen Kurzschluss auslöste. Verletzt wurde niemand. «Da die Leitungen unter einer hohen Spannung stehen, konnten die Pendler den Zug zunächst nicht verlassen», wie SBB-Sprecher Reto Schärli um 18.30 Uhr zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagte. Zunächst habe die Fahrleitung geerdet werden müssen. Rund eine halbe Stunde später meldeten die SBB, dass die Passiere sicher aussteigen konnten.

Ein Video zeigt den Moment, als die Fahrleitung den Intercity-Zug touchierte.

Für die Passagiere bestand keine Gefahr, da das Innere eines Zugs wie ein faradayscher Käfig wirke. Der Intercity war auf dem von Lausanne nach St. Gallen. Der Kurzschluss löste einen Totalunterbruch von Winterthur Richtung Osten aus.

Gestrandete Pendler an verschiedenen Bahnhöfen der Region. (15. Juni 2018) Video: SDA

Der Zwischenfall hat grosse Auswirkungen im Feierabendverkehr. Die Passagiere müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Videos zeigen Hunderte Pendler, die an verschiedenen Bahnhöfen der Region nach Anschlussverbindungen suchen. Betroffen sind Intercity- und Interregio-Züge sowie die S-Bahnen. «Die Ost-West-Achse ist an einem neuralgischen Punkt unterbrochen», sagte Schärli.

Beim stehengebliebenen Intercity ist mittlerweile ein Bergungszug eingetroffen, wie auf Twitter berichtet wird.

Hunderte Pendler sind gestrandet. Einige nehmen die Situation mit Humor und wechseln auf andere Verkehrsmittel.

Knall im Zug

Eine «20 Minuten»-Leser-Reporterin schickte der Zeitung ein Foto aus dem Innern des Intercity, der eine Fahrleitung touchiert hatte. «Ich war auf dem Weg von Zürich nach Wil SG, als wir in Winterthur nicht mehr weiterfahren konnten», sagt sie. Zunächst habe es in einer Durchsage geheissen, dass die Weiterfahrt doch möglich sei. «Doch wir konnten uns nur kurz freuen. Plötzlich knallte es und wir sahen aus dem Fenster die Funken sprühen.»

Anschliessend habe der Zug abrupt gebremst. Dann habe es zwei Explosionen gegeben. Nach ein paar Minuten seien alle Passagiere aufgefordert worden, den Zug über den hintersten Wagen zu verlassen. Alle seien ruhig geblieben, so die Pendlerin.

Passagiere haben einen Knall gehört.