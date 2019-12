Elf Verletzte durch Schüsse in New Orleans

Bei einem Schusswechsel in New Orleans sind am Sonntag elf Menschen verletzt worden. Die Schüsse fielen gegen 03.00 Uhr morgens in dem auch bei Touristen beliebten Viertel French Quarter. Zwei der Opfer schwebten demnach in Lebensgefahr.

Dies teilte die Polizei mit. Der Hintergrund war zunächst unklar. Die Schüsse fielen der Polizei zufolge auf einer belebten Geschäftsstrasse in der Nähe mehrerer Hotels. In der Nähe wurde eine Person festgehalten, doch war zunächst unklar, ob sie etwas mit dem Vorfall zu tun hatte.

Die Polizei teilte mit, dass sie rasch auf die Schüsse reagieren konnte, weil zusätzliche Streifen wegen eines Football-Spiels am Thanksgiving-Wochenende im Einsatz waren. Zufällig hätten sich ganz in der Nähe Streifenbeamte aufgehalten, sagte Polizeichef Shaun Ferguson vor den Medien. «Sie dachten zunächst, die Schüsse galten ihnen.» Wegen der vielen Menschen auf der Strasse sei es aber unmöglich gewesen, den Schützen ausfindig zu machen.

Die Stadt im Süden der USA ist für ihr pulsierendes Nachtleben bekannten.

CORRECTION: An individual was detained near the scene. However, their possible involvement in this incident remains under investigation. No arrests have been made at this time. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert