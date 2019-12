Elitesoldaten bergen sechs Leichen auf White Island

Vier Tage nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island haben Einsatzkräfte dort sechs Leichen geborgen. Die sterblichen Überreste seien an Bord eines Marineschiffes gebracht worden, teilte Vize-Polizeichef John Tims am Freitag mit.

Der Einsatz des Bergungsteams aus acht Elitesoldaten fand unter äusserst riskanten Bedingungen statt: Vulkanforscher warnten vor einer möglichen neuen Eruption. Die Behörden gingen davon aus, dass es auf White Island neben den gefundenen sechs Leichen noch die sterblichen Überreste zweier weiterer Opfer des Vulkanausbruchs gab.

Den Bergungseinsatz auf White Island hatten die Behörden trotz der Warnungen der Vulkanexperten gebilligt, dass die Gefahr einer neuen Eruption gestiegen sei. Sie lag demnach mittlerweile bei 50 bis 60 Prozent.

Einen Tag nach der Katastrophe: Satellitenbild von White Island am 11. Dezember 2019. Bild: Maxar Technologies/Keystone

Bei dem Ausbruch von Neuseelands aktivstem Vulkan am Montag kamen nach einer bisher inoffiziellen Bilanz 16 Menschen ums Leben. Dazu gehören auch die Toten auf der Insel. Zwei Verletzte starben in der Nacht.

Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr. Insgesamt 21 Menschen wurden am Donnerstag wegen teils schlimmen Verbrennungen in Spezialkliniken behandelt. Den Gesundheitsbehörden zufolge sind 16 davon in einem «kritischen Zustand». Laut Experten stiess der Vulkan bei der Eruption extrem heissen Dampf und kanonenkugelgrosse Gesteinsbrocken aus.

120 Quadratmeter Haut

Viele der Verletzten haben schwerwiegende Verbrennungen. Teilweise sind 90 Prozent der Körperoberfläche verbrannt. Hauttransplantationen sind in solchen Fällen vorgesehen – sofern genügend Spender vorhanden sind. Im Fall von White Island könnte sich dies schwierig gestalten.

Blumen und Abschiedsbriefe: Verwandte gedenken eines Opfers des Vulkanausbruchs. Bild: Mark Baker, AP/Keystone

«Wir gehen davon aus, dass wir weitere 1,2 Millionen Quadratzentimeter (120 Quadratmeter) Haut für die laufenden Bedürfnisse der Patienten benötigen werden», sagte Dr. Pete Watson, einer der Verantwortlichen für die medizinische Betreuung der Verletzten, in einem offiziellen Statement. Zum Vergleich: Die Hautoberfläche eines Erwachsenen beträgt im Schnitt etwa 1,7 Quadratmeter. Noch hätten sie Lagerbestände, doch diese gingen langsam zur Neige. Sie hätten bereits Nachschub aus den USA bestellt.

Die Verbrennungen seien wegen der bei der Eruption entstandenen Gase und Chemikalien sehr komplex, erklärte Watson. Dies verlange eine schnellere operative Behandlung, als das bei gewöhnlichen Verbrennungen der Fall sei. Mediziner würden rund um die Uhr arbeiten, um die chirurgische Erstversorgung der Patienten zu beschleunigen. «Dies ist nur der Anfang eines sehr langen Prozesses, der bei einigen mehrere Monate dauern wird.»

Angehörige übten Druck aus

Die Gefahr eines neuen Ausbruchs ist Experten zufolge immer noch nicht gebannt. In den vergangenen Tagen wuchs jedoch der Druck von Angehörigen, die Toten von der Insel zu holen. Befürchtet wird, dass sie nach einer neuen Eruption für immer verschwunden sein könnten.

Den Rettern dürfte sich am Freitag ein tristes Bild offenbaren: Ein vom Vulkanausbruch beschädigter Helikopter. Bild: Michael Schade/Keystone

Laut Polizeiangaben hielten sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs 47 Menschen auf der beliebten Ausflugsinsel auf. Die Überlebenden wurden mit Schiffen und Helikoptern weggebracht. (sho/sda)