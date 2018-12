Eltern wegen fahrlässiger Tötung an Kind verurteilt

Eisige Kälte: Ein Such- und Rettungsteam wartet bei einem Schneesturm in Kasachstan auf die Landung der Kapsel der Internationalen Raumstation (ISS). An Bord der Kapsel befinden sich drei Astronauten, die wieder auf die Erde zurück kehren. (20. Dezemeber 2018)

(Bild: Shamil Zhumatov) Mehr...