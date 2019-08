Enkelin von Robert F. Kennedy gestorben

Eine Enkelin von Robert F. Kennedy ist Medienberichten zufolge im Alter von 22 Jahren gestorben. Wie die «New York Times» berichtete, brachten Rettungskräfte Saoirse Kennedy Hill am Donnerstag in ein Spital, nachdem sie zum Familienanwesen der Kennedys in Hyannis Port (Massachusetts) gerufen worden waren. Dort wurde sie für tot erklärt. Wie die Zeitung unter Berufung auf das familiäre Umfeld berichtete, starb die 22-Jährige an einer Überdosis.

«Unsere Herzen sind gebrochen wegen des Verlusts unserer geliebten Saoirse. Ihr Leben war erfüllt von Liebe, Hoffnung und Liebe», erklärte die Familie. Als Schülerin soll Kennedy Hill in ihrer Highschool-Zeitung offen über ihre Probleme mit Depressionen und psychischen Krankheiten geschrieben haben.

Tragödien überschatten den Kennedy-Clan. Saoires Grossvater war 1968 während seines Wahlkampfes für das Präsidentenamt ermordet worden, knapp fünf Jahre nach dem Attentat auf seinen Bruder, Präsidenten John F. Kennedy.

Tragische Familiengeschichte: Saoirse Kennedy Hill legt als kleines Mädchen im Jahr 2000 eine Blume auf das Grab von John F. Kennedy. Foto: Hillery Smith Garrison/Keystone

Trotz weiterer Familientragödien sind die Kennedys bis heute in der Politik aktiv. Joe Kennedy III, ein weiterer Enkel von Robert F. Kennedy, kam 2013 ins US-Repräsentantenhaus; Saoirse Kennedy Hill nahm im vergangenen Jahr an den landesweiten Protesten gegen Waffengewalt teil. (sda)