Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat in Österreich, ungefähr 13 km nördlich von Montafon ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich kurz nach 20 Uhr mit einer Magnitude von etwa 4,2 auf der Richterskala.

Das Erdbeben wurde in weiten Teilen der Schweiz gespürt – so etwa in den Kantonen Basel-Stadt, Zürich oder St. Gallen. Ein Leser aus Opfikon berichtet: «Ich sass in meinem Wohnzimmer, als sich plötzlich alles bewegte. Ich habe mich schon etwas erschrocken.» Ein Mann aus Dinhard schreibt, dass er einen «einmaligen Stoss» verspürt hat. «Auch in Oberriet SG hat es geschaukelt», schreibt ein weiterer.

«Der Fernseher hat sich ein bis zwei Zentimeter seitlich bewegt», erzählt ein Leser aus Landquart. In Warth war das Beben «heftig»: «Tische und Gläser haben gewackelt». Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

20:07 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.2 bei Dalaas A. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 17. Januar 2018

(woz)