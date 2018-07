Erdrutsch verschüttet Strasse bei Wolgograd-Arena

Ein grosser Uferdamm, der das WM-Stadion in Wolgograd von der Wolga trennt, ist am Tag des Finals in Moskau abgerutscht und hat die darauf liegende Strasse mit mehreren Tonnen Erde verschüttet.

Der plötzliche Erdrutsch wurde laut Associated Press von starkem Regen ausgelöst. Videoaufnahmen kursieren im Internet, auf denen reissende Wassermassen zu sehen sind, die die sandige Erde der Böschung wegspülen. Es gibt keine Meldungen über verletzte Personen.

Just World Cup ends stadium in Volgograd start detoriate 2/2 pic.twitter.com/yM0azSgIoO — English Russia (@EnglishRussia1) 15. Juli 2018

Just World Cup ends stadium in Volgograd start detoriate 1/2 pic.twitter.com/DQhJ17rhHG — English Russia (@EnglishRussia1) 15. Juli 2018

Die Wolgograd-Arena mit 45'000 Sitzplätzen wurde erst im März 2018 eröffnet und war Austragungsort von vier WM-Spielen in der Gruppenphase. Der Bürgermeister der Stadt hat sich im Vorfeld der WM stolz über den Damm und die neue Strasse entlang des Flussufers geäussert. Als Teil des WM-Vermächtnisses werde sie zur Verkehrsberuhigung beitragen. (sep)