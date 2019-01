Erneut Drohnen-Alarm in London

Der wegen einer Drohnen-Sichtung verhängte Stopp der Abflüge vom Londoner Flughafen Heathrow wurde am Dienstagabend nach einer Stunde wieder aufgehoben. Eine Flughafensprecherin sagte der AFP, die Maschinen würden nun wieder starten. Der Zwischenfall sorgte für Aufregung, nachdem vor drei Wochen der Flugverkehr am Londoner Airport Gatwick durch Drohnen-Flüge lahmgelegt worden war.

Heathrow ist der grösste Flughafen Grossbritanniens. Was das Passagieraufkommen betrifft, ist der Londoner Airport sogar der grösste Europas.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.