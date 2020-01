Das Neugeborene, das am Samstagmorgen beim Werkhof Därstetten in einer Kartonschachtel gefunden wurde, ist in den Tagen danach Gesprächsthema Nummer eins im Dorf. «Die Betroffenheit in der Bevölkerung ist spürbar gross», sagt Gemeindepräsident und SVP-Grossrat Thomas Knutti.

Sichtlich betroffen ist auch Paul Tschabold, der das wenige Stunden alte Mädchen fand. In einem Video des «Blicks» schildert der Landwirt, er habe am Samstagmorgen Ware entsorgen wollen, als er die Kartonschachtel mit der Decke darin bemerkt habe. «Auf einmal gab es Laute aus der Decke heraus», sagt er.

Erst habe er gedacht, es handle sich um ein Elektrogerät, dann nachgeschaut und erkannt, dass in der Schachtel ein Säugling liege. Daraufhin habe er das unterkühlte Baby wieder warm zugedeckt und sofort die Polizei alarmiert.

«Ich bin wahnsinnig erschrocken und hatte den ganzen Tag das Bild des hilflosen Kindes im Kopf», sagt er. Hinter einer solchen Tat müsse grosse Not stecken. «Ich hoffe, dass die Sache gut ausgeht.»

Mutter lebte zurückgezogen

Bereits seit Sonntag ist bekannt, wer die Mutter des Kindes ist: eine Frau aus der Region, die nach Angaben des Gemeindepräsidenten sehr zurückgezogen gelebt habe. Sie hat gestanden, das Baby am Freitagabend in der Nähe des Werkhofes allein zur Welt gebracht und beim Werkhof ausgesetzt zu haben – in der Hoffnung, dass es rasch gefunden werde.

Nicht nur in Därstetten ist die Anteilnahme am Schicksal von Eltern und Kind gross: Thomas Knutti hat in den letzten Tagen zahlreiche Mails und Anrufe aus der ganzen Schweiz erhalten von Menschen, die helfen oder das Kind gar aufnehmen möchten. «Manche wollen Kleider spenden, andere wollen einfach wissen, wie es dem Kind geht», sagt er. «Es ist schon eindrücklich, was das auslöst.»

Baby ist weiterhin im Spital

Was den Gesundheitszustand des Kindes angeht, gibt die Polizei zumindest teilweise Entwarnung: «Der Zustand des Babys hat sich nicht weiter verschlechtert», sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi. Es befinde sich nach wie vor im Spital und werde medizinisch betreut.

Weitere Abklärungen sind im Gang. Unter anderem prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein Straftatbestand vorliegt.