Flughafen Amsterdam streicht alle Flüge

Gemäss einer Karte des deutschen Wetterdienstes gelten in grossen Teilen von Deutschland Unwetterwarnungen der Stufe 3 – der zweithöchsten, die die Meteorologen aussprechen. Betroffen ist vor allem Mitteldeutschland sowie Teile im Süden und Südosten. Verantwortlich dafür ist das Sturmtief Friederike, das starke Sturmböen sowie Gewitter bringt.

«Friederike zieht ab dem Morgen von Nordrhein-Westfalen und dem südwestlichen Niedersachsen aus Richtung Südosten über das Land», so der «Focus». Unwetterwarnungen würden auch für grosse Teile Hessens, Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens, den Nordosten von Bayern, den Südwesten von Brandenburg und Hochlagen im Schwarzwald und Bayerischen Wald sowie in den Alpen über 1500 Meter gelten.

Wie das Nachrichtenmagazin weiter schreibt, warnen Meteorologen vor herabstürzenden Gegenständen wie Dachziegeln sowie entwurzelten Bäumen. In den betroffenen Gebieten, in denen Orkanböen drohten, sollten Aufenthalte im Freien vermieden werden.

Eine gefüllte Warnkarte am Morgen!

Mit Annäherung von Friederike lebt der Wind spürbar auf. Die Warnungen bis hin zur Orkanstärke sind herausgegeben. Im Norden & Nordosten muss mit teils mässigem Schneefall gerechnet werden. Einzelne Gewitter sind im Nordwesten schon aktiv. /V pic.twitter.com/hdGr3mXdDV — DWD (@DWD_presse) 18. Januar 2018

Schweiz nur am Rande betroffen

«Im Vergleich zu Deutschland und Teilen von Belgien wird die Schweiz von Friederike nur am Rand tangiert», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei MeteoNews zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet, «auch wenn der Sturm bei uns nicht so stark ist wie in Teilen Mitteleuropas und nicht an Burglind oder Evi herankommt, sollte der Verstand eingeschaltet bleiben. Es bleibt auch bei uns sehr windig, ich rate von Spaziergängen im Wald dringend ab.»

In Deutschland könnte Friederike gemäss Marquardt grosse Schäden an Gebäuden anrichten sowie Bäume entwurzeln. «Klar kann es auch blöd laufen, heute vor genau elf Jahren fegte Orkan Kyrill über Europa und brachte Milliardenschäden und viele Todesopfer mit sich. Aber den Teufel an die Wand malen, sollte man nun auch wieder nicht.»

Wetterbesserung am Dienstag

Heute ist es in der Schweiz meist bewölkt und zeitweise nass, es muss mit einem starken Wind aus Südwest gerechnet werden. Die Schneefallgrenze steigt wegen der Warmfront im Laufe des Tages auf 1200 bis 1300 Meter an. «Das Wetter bleibt dynamisch, in der Nacht auf morgen dürfte die Schneefallgrenze wieder auf 500 Meter runterkommen», so der Meteorologe.

Und auch das Wochenende bleibt wechselhaft mit vielen Wolken und Niederschlägen. Bis am Montag dürfte die Schneefallgrenze wieder ansteigen. «Auf den Dienstag erwarte ich dann eine Wetterberuhigung, dann könnte sich auch die Sonne wieder mal zeigen.»

#Friederike bringt Böen von 70 bis 100 km/h, in exponierten Lagen und auf den Bergen 110 bis 160 km/h. Stärkster Wind am Nachmittag und Abend. Ruhiger ist es in den Alpentälern. ^tk pic.twitter.com/zF2RvAa3e9 — SRF Meteo (@srfmeteo) 18. Januar 2018

(NXP)