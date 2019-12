Familie aus der Schweiz stirbt bei Helikopter-Absturz

Bei dem Absturz eines Ausflugshelikopters über der US-Inselgruppe Hawaii am Donnerstag sind alle sieben Insassen ums Leben gekommen - darunter eine vierköpfige Familie aus der Schweiz. Dies teilte die Polizei von Kauai am Samstag (Ortszeit) mit.

Letzte Hoffnungen, jemanden lebend zu finden, hätten sich nach Wiederaufnahme der Bergungsarbeiten am Samstag zerschlagen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter. Neben dem Piloten kamen Flugdokumenten zufolge auch zwei US-Amerikanerinnen und die vierköpfige Familie aus der Schweiz ums Leben.

Bei den Schweizer Opfern handelt es sich laut Behördenangaben um eine 50-jährige Frau, einen 49 Jahre alten Mann sowie zwei Kinder im Alter von 13 und 10 Jahren. Die Autopsien der Leichen zur formalen Identifizierung der Opfer stand am Samstag noch aus. «Aus Daten- und Personenschutzgründen» konnte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Sonntag auf Anfrage noch keine Angaben zur Identität der Opfer machen. Das Konsulat in San Francisco stehe jedoch in engem Kontakt zu den lokalen Behörden, hiess es.

Schwer zugängliches Gelände

«Wir sprechen den Familien und Freunden der Opfer unser Beileid aus und beten für sie», wird der stellvertretende Polizeichef Bryson Ponce in der Mitteilung zitiert. Die Polizei setze die Suche nach Hinweisen zum Absturz fort.

Die Maschine des Unternehmens Safari Helicopters war vom Besitzer als vermisst gemeldet worden, nachdem dieser am Donnerstag nicht zur vereinbarten Uhrzeit von einem Rundflug auf der Insel Kauai im Gebiet Na Pali zurückgekehrt war. Später stellte sich heraus, dass der Helikopter in einem bergigen und schwer zugänglichen Gebiet abgestürzt war.

Der Arbeitgeber des Piloten, Safari Helicopters, sagte gemäss «Hawaii News Now», dass ihr Angestellter ein erfahrener Pilot gewesen sei. In einer Mitteilung drückte die Firma ihr Beileid aus: «Die Safari-Helicopter-Familie trauert um die sieben Menschen, die ihr Leben auf einer Sightseeing-Tour verloren haben.»

Die Unglücksursache war auch am Samstag weiter unklar. An dem Bergungseinsatz, der durch Nebels und schlechte Sicht erschwert wurde, waren Kräfte der Polizei, Feuerwehr und Küstenwache beteiligt. Die Bergung wurde am Samstagnachmittag eingestellt. (roy/SDA)