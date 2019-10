Familie wartete neun Jahre in Keller auf den Weltuntergang

Die niederländische Polizei hat auf einem abgelegenen Bauernhof im Osten des Landes einen Vater mit seinen sechs mittlerweile erwachsenen Kindern entdeckt, die dort seit Jahren völlig isoliert in einem Keller gelebt haben sollen.

Der Fall kam ans Licht, nachdem einem der Kinder die Flucht gelungen war. Der 25-jährige Mann lief in eine Bar in der Ortschaft Drenthe und erzählte dem Besitzer, dass er neun Jahre lang nicht draussen gewesen sei. «Er hatte langes Haar, einen schmutzigen Bart, trug alte Kleider und sah verwirrt aus», erzählte der Wirt dem TV-Sender RTV Drenthe. Er sei noch nie zur Schule gegangen und neun Jahre lang nicht zum Coiffeur. «Er sagte, dass er weggelaufen sei und Hilfe brauche», so der Wirt der Bar.

Suche nach der Mutter

Als die alarmierte Polizei die Farm stürmte, entdeckte sie eine Treppe zum Keller hinter einem Schrank im Wohnzimmer. Im Untergeschoss befanden sich der Vater und die übrigen fünf Kinder. Der Vater hatte offenbar vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten und lag im Bett.

Nach Angaben der Behörden sind alle Kinder volljährig. Die Familie hatte keinen Kontakt zur Aussenwelt und soll auf das «Ende der Zeit» gewartet haben. Einige Kinder hatten keine Ahnung, dass es andere Menschen auf der Welt gibt. Noch ist nicht bekannt, wo sich die Mutter befindet. Die Ermittler vermuten, dass sie auf dem Gelände begraben ist.

Farm-Besitzer festgenommen

Über die genauen Lebensumstände und den Gesundheitszustand der Familie wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die Untersuchungen seien noch im Gang. Nach ersten Erkenntnissen ernährten sich die Leute von Gemüse aus dem eigenen Garten und Milch einer Ziege. Auf dem Hof befanden sich zudem ein paar Gänse und ein Hund.

Die Polizei nahm den 58-jährigen Eigentümer des Bauernhofs fest. Laut einem Anwohner hatte die Farm lange Zeit leer gestanden, bis der Besitzer sie sanierte. Das Grundstück ist umgeben von grossen Bäumen und nicht leicht zu erreichen. Fenster und Türen sollen nach Angaben eines Zeugen komplett vernagelt gewesen sein.

(red)