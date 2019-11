Fehlalarm in Flugzeug löst Grosseinsatz in Amsterdam aus

Mit einem versehentlichen Knopfdruck hat ein Pilot einen Grosseinsatz am Amsterdamer Flughafen Schiphol ausgelöst. Der Pilot des Fluges Amsterdam-Madrid habe diesen Knopf gedrückt, erklärte die spanische Fluggesellschaft Air Europa am Mittwochabend.

«Es ist nichts passiert, alle Passagiere sind wohlauf und warten darauf, bald fliegen zu können. Wir entschuldigen uns aufrichtig», schrieb die Airline auf Twitter.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.